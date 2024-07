Pão de forma tem uma quantidade de álcool que pode prejudicar motorista no bafômetro?

‌



A+

A-

A presença de álcool em pães de forma preocupou os consumidores recentemente, após um levantamento feito pela empresa Proteste ser divulgado, alegando que o alimento pode conter altas quantidades dessa substância. Segundo a nutricionista Andreia Ferrari, existe um aumento do etanol no momento da fermentação natural da levedura, que faz parte da produção do pão. Porém, em teoria, essa substância é evaporada quando vai ao forno, além de estar em uma quantidade muito baixa. Para ela, as empresas estão adicionando o Propionato de Cálcio — substância que contém álcool — de forma excessiva, com o objetivo de aumentar o tempo de prateleira dos pães.