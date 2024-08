Parente da minhoca pode revolucionar os transplantes de órgãos Animais possuem uma hemoglobina com alta concentração de oxigênio, que ajudam a manter vivos os tecidos dos órgãos Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 04/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2024 - 02h00 ) ‌



De acordo com um estudo feito na França, um pequeno animal do grupo dos anelídeos - parente das minhocas e centopeias - pode ajudar no transplante de órgãos de seres humanos. Isso ocorre, pois eles possuem uma hemoglobina com alta concentração de oxigênio, que ajudam a manter vivos os tecidos dos órgãos, quando eles são transplantados de um corpo para o outro.