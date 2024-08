Por dentro da máquina: a oligarquia dos sindicatos do Brasil Diferentemente de outros lugares do mundo, líderes ficam no poder por décadas Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 21/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 ) ‌



Os sindicatos do Brasil mantém seus presidentes por décadas, com reeleições infinitas. Em outros lugares do mundo, há um prazo para aqueles que ocupam esse cargo, fazendo com que ele possua diversos líderes com o passar dos anos. Enquanto o Brasil não seguir os passos dos outros países, estaremos presos em uma oligarquia dos sindicatos.