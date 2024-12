Por dentro da máquina: no ES, apenas duas prefeituras possuem mulheres no poder No Brasil, política é pouco diversa Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 08/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/12/2024 - 02h00 ) twitter

No Brasil, a política é pouco diversa. Apenas duas prefeituras possuem mulheres no poder, enquanto alguns homens estão no poder há 40 anos. Portanto, seria interessante limitar o número de reeleições no país. Mas, as chances de essa ideia ir para a frente é pequena. Seria preciso muita pressão.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.