Por dentro da máquina: se vereadores fossem voluntários, existiriam tantos candidatos? Atualmente, há 540 mil candidatos ao cargo no Brasil Heródoto Barbeiro 01/12/2024

Atualmente, há 540 mil candidatos a vereador no Brasil. No ano de 2024, foram eleitos 54 mil. Porém, normalmente, após as votações, esse grupo de políticos desaparece, quando deveria se aproximar do público da sua cidade. Por isso, me questiono: se esse trabalho fosse voluntário, existiria o mesmo número de interessados na profissão — que, além de tudo, recebe altos salários?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.