Por que bares e restaurantes de SP são proibidos de servir ovos com gema mole? A bactéria da salmonela pode estar presente em alimentos preparados desta forma Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 30/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2024 - 02h00 ) ‌



Desde 2013, os estabelecimentos de São Paulo são proibidos de servir ovos com gema mole para seus consumidores. Segundo Sandra Rojas, professora de pós-graduação de vigilância sanitária do Centro Universitário São Camilo, existe a possibilidade de a bactéria da salmonela — causadora de infecções sérias no organismo — estar presente em alimentos nesse estado. E, ela pode ser eliminada com o calor, na hora de o ovo ser preparado.