Posso colar adesivo ou faixa de candidato na janela da minha casa? Especialista responde Regras eleitorais no Brasil são rígidas, e muita gente fica com dúvida sobre o que pode ou não pode fazer Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 04/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 02h00 ) ‌



As regras eleitorais no Brasil são rígidas, e muita gente fica com dúvida sobre o que pode ou não pode fazer. Um dos temas é a exibição de faixas e adesivos de candidatos. O advogado Rodrigo Pedreira, especialista em Direito Eleitoral, tira dúvidas sobre essas regras.