Quais os impactos das queimadas na saúde da população? Incêndios vem assolando diversos estados do Brasil e prejudicando a qualidade do ar Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 28/08/2024 - 02h17 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h17 ) ‌



As queimadas que assolam diversos estados do Brasil podem gerar diversos impactos na saúde das pessoas. Segundo Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, as partículas de fuligem da fumaça podem entrar no pulmão das pessoas e gerar reações inflamatórias. Além disso, as queimadas também podem causar um aumento de 3% a 4% de doenças cardiovasculares — infarto, AVC — e nas internações, principalmente em pessoas acima dos 60 anos.