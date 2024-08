Quais os meus direitos em caso de acidente na academia? Advogada explica quais as obrigações desses ambientes com seus usuários Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 15/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 02h00 ) ‌



Segundo a advogada Rafaela Carvalho, as academias são responsáveis por eventuais acidentes de seus usuários. O Código de Defesa do Consumidor defende que os exercícios físicos devem ser praticados em um ambiente que possua bons aparelhos e com profissionais capacitados. Além disso, o regulamento define que as academias tem obrigação de indenizar o consumidor caso ocorra qualquer falha do ambiente que o afete. Porém, a partir do momento que um aluno desrespeita uma orientação, ele está por sua conta e risco.