Rinoplastia pode curar sinusite? Especialista responde Inflamação nasal atinge milhões de brasileiros Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 14/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 02h00 )

A sinusite é uma condição que incomoda profundamente os indivíduos que a possuem, fazendo com que muitos busquem uma cura. Segundo o médico Daniel Cury, a rinoplastia — cirurgia plástica no nariz — pode ajudar a melhorar essa inflamação respiratória, pois ela auxilia na circulação do ar nas fossas nasais.

