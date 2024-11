Saiba o que pode gerar demissão por justa causa Quando esse tipo de desligamento é feito, trabalhador não recebe aviso prévio, férias, multa do FGTS e 13º salário Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 31/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No ambiente de trabalho, o que leva a demissão por justa causa? Segundo o advogado trabalhista Abner Vidal, essa é a forma de desligamento mais grave do mercado, e ocorre quando a empresa prova para a Justiça do Trabalho que o trabalhador cometeu uma infração grave, que impede a sua continuidade no local. Nessa situação, ele não recebe alguns dos seus benefícios, como aviso prévio, férias, multa de 40% do FGTS e 13º salário.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.