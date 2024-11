Saiba quais foram os avanços da COP16, que ocorreu na Colômbia Evento visa discutir estratégias que visam reverter a perda de biodiversidade até 2030 Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 05/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 02h00 ) twitter

A COP16 — Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade — começou na segunda-feira (21), e foi palco de discussões sobre a crise climática terrestre. O evento ocorreu na Colômbia, e contou com a participação de quase 200 países. Segundo o Secretário Executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, a conferência contou com maior reconhecimento dos povos indígenas, porém as nações não conseguiam deixar em consenso sobre diversos temas. Um exemplo de discordância é a criação de fundos para os países em desenvolvimento diminuírem a emissão dos gases do efeito estufa e gerarem economia de florestas.

