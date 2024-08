Filmar os professores sem permissão pode ser considerado crime Saiba quais são os direitos dos docentes na sala de aula Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 09/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2024 - 02h00 ) ‌



Os professores sofrem com a falta de um suporte adequado em sala de aula, e muitos não sabem dos direitos que possuem no ambiente escolar. Segundo o advogado Fabiano Ferreira, os profissionais da educação podem fazer boletins de ocorrência caso sofram uma agressão — física ou verbal — no ambiente de trabalho. Além disso, eles também tem direito de buscar uma reparação por dano moral ou material e podem processar estudantes por difamação. Ferreira ainda ressaltou que, o aluno que filma o professor em sala de aula sem a sua permissão, está cometendo um crime.