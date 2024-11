STF barra lei que libera propagandas e barracas em praias de São Sebastião Aspectos ambientais e urbanísticos fizeram com que Supremo tomasse decisão Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 11/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O STF — Supremo Tribunal Federal — julgou como inconstitucional uma lei que liberava barracas e propagandas em praias de São Sebastião, São Paulo. Segundo o advogado Acacio Miranda, a iniciativa da legislação deveria ter partido do poder executivo, e não do legislativo. Além disso, a lei fere os aspectos ambientais e urbanísticos do município.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.