Tensão entre as Coreias é o conflito mais antigo do período pós-Segunda Guerra Outros países apoiam e incentivam a disputa entre os países Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 05/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 02h00 )

A tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é o conflito mais antigo do período pós-Segunda Guerra, diz o professor de relações internacionais Sidney Leite. Segundo ele, a Rússia, China e Estados Unidos se camuflam atrás desses países e incentivam as suas disputas. A parceria é tão forte que até os soldados da parte do norte vão lutar na guerra da Ucrânia pelos russos.

