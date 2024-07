Tiros no palanque: a violência contra presidentes e candidatos nos EUA Parece, mas não é: republicanos e democratas se acusam mutuamente pelas derrotas sofridas pelo país no cenário internacional Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 27/07/2024 - 02h15 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h15 ) ‌



A violência é uma marca das eleições dos EUA Imagem criada por IA via Freepik

O placar da morte está em três a um. Três políticos republicanos morreram abatidos por tiros. Um democrata também morreu da mesma forma. O motivo dessa violência é que os atiradores não concordam com as atitudes do presidente dos Estados Unidos diante do governo.

Por se constituir em uma nação federalista, os estados têm ampla autonomia e podem bater de frente contra decisões do governo federal. Essas divergências podem descambar para conflitos mais sérios, como a Guerra Civil americana.

Uma das formas de mudar os rumos do país, na cabeça de assassinos, é matar o presidente, ou o candidato à presidência, o que obriga a ascensão ao Poder Executivo, ou à campanha eleitoral, de outro político.

O porte de arma pelos cidadãos está garantido pela Constituição dos Estados Unidos da América, e por isso não é ilegal andar armado, comprar munição e treinar pontaria em clubes de tiros.

O Poder Executivo nos Estados Unidos não tem a mesma concentração de poder que têm os presidentes das repúblicas latino-americanas. O Congresso, encastelado no Capitólio, concentra o poder, uma vez que tem o orçamento nas mãos.

Os embates entre democratas e republicanos em nenhum momento põe em risco a estabilidade do país. Apesar de terem visões de mundo diferentes, são as duas faces do mesmo sistema. O presidente tem poderes limitados e sua atuação, mais visível, geralmente se concentra na política externa do país.

Os partidos se aturam um ao outro e, além disso, a legislação eleitoral admite candidaturas independentes que têm pouco apoio popular e econômico, haja vista que a campanha eleitoral é custeada pelo próprio candidato ou com doações de poderosos grupos econômicos.

As pesquisas eleitorais apontam que ele deve vencer a eleição e ser o novo presidente dos Estados Unidos. A campanha eleitoral parte para a radicalização – e republicanos e democratas se acusam mutuamente pelas derrotas sofridas pelo país no cenário internacional.

A ameaça da União Soviética é cada vez mais consistente. A guerra do Vietnã chega às salas das famílias americanas graças à televisão. O presidente assassinado, John F. Kennedy, aprofundou o país na guerra contra a guerrilha do vietcongue.

A eleição de 1968 pode dar aos Estados Unidos o terceiro presidente do partido democrata. Lança-se candidato Robert Kennedy, irmão de John. Ele é rotulado como um liberal radical, inspirado nas ideias do democrata Franklin Roosevelt e tem apoio de camadas mais pobres do país.

Contudo, os republicanos estão atentos para impedir a eleição de um terceiro democrata e partem para a campanha eleitoral com o nome de Richard Nixon. Robert está alerta quanto aos atentados, tanto o que matou seu irmão, como o líder de direitos civis dos negros, o pastor Martin Luther King.

Em seu programa consta apoio a Israel na luta contra os países árabes na guerra dos Seis Dias de 1967. Isso desgosta profundamente o palestino jordaniano Sirhan Sirhan, que se aproveita da presença de Robert Kennedy na cozinha do hotel onde trabalha e o assassina com seis tiros.

Robert tem apenas 42 anos. Sua morte abre caminho para os republicanos. Sirhan é condenado à prisão perpétua, mas, depois de 53 anos, obtém o direito à liberdade condicional.