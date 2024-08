2º Simpósio Mundial de Sustentabilidade da IATA acontece em Miami Evento focará em temas como descarbonização, inovação e tecnologia, regulação e transparência Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2024 - 18h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h01 ) ‌



IATA: 2º Simpósio Mundial de Sustentabilidade

A Associação de Transporte Aéreo Internacional (International Air Transport Association - IATA) realizará o segundo Simpósio Mundial de Sustentabilidade (WWS, na sigla em inglês), que focará nas ações necessárias para alcançar o compromisso da indústria aérea de alcançar zero emissões líquidas de CO2 até 2050. O evento acontecerá em Miami, EUA, nos dias 24 e 25 de setembro de 2024, com o apoio da American Airlines.

“A sustentabilidade é um desafio existencial tanto para a humanidade quanto para a nossa indústria aérea. Alcançar a meta de zero emissões líquidas de CO2 até 2050 é uma tarefa grande e complexa. No entanto, trabalhando em conjunto com a indústria de aviação como um todo, e com o apoio dos governos, vamos conseguir. O WSS é uma oportunidade única para reunir todas as partes interessadas, aprender, alinhar e tomar as ações críticas necessárias para fortalecer nossa determinação e acelerar o progresso”, disse Willie Walsh, Diretor Geral da IATA.

Os principais elementos que serão abordados no WSS para ajudar a alcançar zero emissões líquidas de CO2 até 2050 incluem:

Decarbonization : Foco na transição da aviação para zero emissões líquidas de CO2, incluindo como desenvolver, ampliar e implementar as soluções necessárias para descarbonizar a aviação ao longo dos 25 anos até 2050. As discussões abordarão como construir os mercados para o Combustível de Aviação Sustentável (SAF), remoção de carbono e outras tecnologias emergentes, além dos desafios envolvidos no financiamento de tais projetos.

: Foco na transição da aviação para zero emissões líquidas de CO2, incluindo como desenvolver, ampliar e implementar as soluções necessárias para descarbonizar a aviação ao longo dos 25 anos até 2050. As discussões abordarão como construir os mercados para o Combustível de Aviação Sustentável (SAF), remoção de carbono e outras tecnologias emergentes, além dos desafios envolvidos no financiamento de tais projetos. Innovation and Technology : Estudo de novas tecnologias de aeronaves e inovações operacionais, com foco nos aspectos práticos de implementar rapidamente essas novas tecnologias para avançar na meta da indústria de alcançar zero emissões líquidas de CO2.

: Estudo de novas tecnologias de aeronaves e inovações operacionais, com foco nos aspectos práticos de implementar rapidamente essas novas tecnologias para avançar na meta da indústria de alcançar zero emissões líquidas de CO2. Policy and Regulation : Análise do cenário político global voltado para alcançar zero emissões líquidas de CO2, com especial atenção ao Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e às complexidades de alinhar as regulamentações globais e harmonizar as políticas de SAF para aumentar a produção e implementação.

: Análise do cenário político global voltado para alcançar zero emissões líquidas de CO2, com especial atenção ao Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e às complexidades de alinhar as regulamentações globais e harmonizar as políticas de SAF para aumentar a produção e implementação. Finance and Transparency: Análise dos desafios de investimento; quais são as dificuldades e oportunidades no financiamento de projetos de energia renovável e na produção de SAF, e como tornar o investimento mais atraente para as partes interessadas. O foco será em estratégias para atrair capital, transferir riscos e na inovação necessária para financiar a transição da indústria para zero emissões líquidas de CO2. A transparência também será abordada como uma parte essencial do desafio de investimento, no sentido de promover a tomada de decisões fundamentadas e baseadas na ciência entre investidores, companhias aéreas e outras partes interessadas.

“O WSS tem como objetivo unir os tomadores de decisão dos setores público e privado, e de todas as áreas de governo, com o objetivo de descarbonizar o transporte aéreo. A transição energética da aviação precisa de apoio além dos ministérios de transporte, pois envolve quase todas as áreas das economias e sociedades globais, regionais e locais. Uma colaboração radical é necessária para engajar tecnologia, política e finanças, unindo-se com um propósito comum de alcançar zero emissões líquidas de CO2 até 2050. A missão é urgente, pois uma infinidade de novos mercados precisa alcançar a maturidade nos curtos 25 anos até 2050. O WSS é o evento que define a agenda e pode acelerar o progresso enquanto enfrentamos esse enorme desafio”, disse Marie Owens Thomsen, Vice-Presidente Sênior de Sustentabilidade e Economista-Chefe da IATA.

Sobre o Simpósio Mundial de Sustentabilidade (WSS)

O WSS é organizado pela American Airlines, em parceria com a IATA, e tem participação esperada de mais de 500 profissionais dos setores de aviação, sustentabilidade, tecnologia, agricultura, comércio, desenvolvimento e finanças, além de formuladores de políticas e outras partes interessadas. Esta é a segunda vez que a IATA organiza o WSS, que já se tornou um evento de destaque da associação.

Os discursos de abertura serão feitos por:

Robert Isom, CEO da American Airlines

Juan Carlos Salazar, Secretário Geral da ICAO

Após os discursos de abertura, o painel do CEO contará com a participação de:

Annette Mann, CEO da Austrian Airlines

Enrique Beltranena, CEO da Volaris

Willie Walsh, Diretor Geral da IATA