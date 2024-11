3 em cada 5 brasileiros preferem viajar de avião nas férias de verão Dados inéditos da Booking.com ainda indicam que o Natal é o feriado em que os turistas do país mais escolheriam voar Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/10/2024 - 13h54 (Atualizado em 25/10/2024 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Booking.com: Natal é o feriado em que os turistas do país mais escolheriam voar Inframerica

A Booking.com, uma das maiores plataformas de reservas de hospedagem, aluguel de temporada, voos e outros serviços de viagem, realizou uma pesquisa para entender as preferências e o comportamento dos viajantes brasileiros durante as férias de verão. O estudo contou com 1.200 respondentes e indicou que o avião é o meio de transporte favorito para viagens no verão, sendo a opção escolhida por uma média de 60% dos entrevistados. Essa preferência alcança seu maior índice no Natal, com 64% dos brasileiros optando por viagens aéreas, seguido pelo Ano Novo, com 62%. Até mesmo no Carnaval, que apresenta uma distribuição mais equilibrada entre as opções de transporte (automóveis, ônibus, cruzeiro), o avião ainda se destaca com 54% das escolhas.

A pesquisa também destacou que 71% dos entrevistados gostam de viajar de avião e alugar um carro no destino, reforçando a busca por conveniência e praticidade durante as férias. Além disso, mais da metade dos participantes (55%) disse que pagaria mais caro para evitar escalas ou conexões, priorizando viagens diretas e sem interrupções.

O desejo por conforto também se mostra nos benefícios mais desejados pelos passageiros que viajam de avião: 22% gostariam de ganhar transfer gratuito de e para o aeroporto, 17% desejariam upgrade para classe executiva e 16% prefeririam acesso livre a refeições feitas por um chefe e a um bar a bordo.

‌



Os brasileiros demonstram uma clara preferência por viajar de avião durante as férias de verão, buscando conforto e agilidade em suas jornadas. Os dados ressaltam o papel crucial do transporte aéreo em um país continental como o Brasil e como os viajantes querem experiências cada vez melhores na hora de voar. A Booking.com está atenta a essas tendências e, além de acomodações, aluguel de carros, reserva de passeios e atrações, também oferece centenas de opções de voos de mais de 500 companhias aéreas para mais de 4.500 destinos no mundo, proporcionando uma experiência de viagem simples, integrada e conveniente.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 1.200 entrevistados do Brasil. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem nos próximos 12 meses. A pesquisa foi feita on-line em julho e agosto de 2024.

‌



Sobre a Booking.com

Parte da Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), a missão da Booking.com é tornar mais fácil a todos experimentar o mundo. Ao investir na tecnologia, que ajuda a facilitar o processo de viagem, a Booking.com conecta milhões de viajantes com experiências memoráveis todos os dias.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.