ACI-LAC certifica Floripa Airport como primeiro aeroporto no Brasil no nível 4 do programa sobre gestão de carbono Terminal demonstrou ter alcançado redução consistente das emissões de gases de efeito estufa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 18h09 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h09 )

Floripa Airport certificado pela ACI-LAC

O Conselho Internacional de Aeroportos na América Latina e Caribe (ACI-LAC) tem a satisfação de anunciar que Floripa Airport, operado por Zurich Airport Brasil, acaba de se tornar o primeiro aeroporto do Brasil a atingir o nível 4 (“Transformação”) do programa ACI Airport Carbon Accreditation.

Para alcançar o nível 4, o aeroporto demonstrou ter alcançado redução consistente das emissões de gases de efeito estufa (GEE), ter consolidado o engajamento de parceiros que atuam no sítio aeroportuário, e agora ter comprovado uma estratégia de gestão de carbono de longo prazo, orientada para zerar o saldo líquido de lançamento de GEE até 2040, o que significa se aproximar do compromisso Net Zero da indústria, alinhado ao Acordo de Paris e o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

O resultado de Floripa Airport foi alcançado a partir do rastreamento e monitoramento de 30 categorias de fontes de emissão de gases de efeito estufa. O monitoramento é feito por um software 100% desenvolvido por colaboradores de Zurich Airport Brasil, o Carbon Flow, que em 2021 foi premiado com a “Green Airport Recognition”, na Conferência Anual do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), no México. A partir dele a empresa passou a desenvolver soluções para reduzir a sua pegada de carbono. O projeto 400 hertz e PCA, que fornece energia limpa para aeronaves em solo, é o grande destaque entre as iniciativas. A implementação do sistema, utilizado por todas as companhias aéreas que atuam no aeroporto, evitou a emissão de 2.734,7 toneladas de GEE entre março e dezembro de 2024, o que equivale ao sequestro de CO² realizado por 21.036 mil árvores da Mata Atlântica.

‌



“A conquista é extraordinária e demonstra o engajamento de diversas áreas da empresa na gestão sustentável de suas ações. Esse reconhecimento é motivo de orgulho e demonstra que estamos no caminho certo com nossas estratégias ESG”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Para alcançar a certificação, Floripa Airport passou por 2 revisões internacionais. A verificação independente foi realizada por uma empresa de Portugal, contratada pelo aeroporto conforme as normas de ACI, além da própria revisão da ACI, com o uso de um sistema exclusivo para rastreabilidade das emissões de CO2 em aeroportos no mundo inteiro. O resultado de toda a análise e a confirmação da certificação nível 4 foi anunciada na última quinta-feira (20/02).

‌



“Parabenizamos Zurich Airport Brasil por esta importante conquista. A acreditação do Floripa Airport no nível 4 (“Transformação”) do programa ACI Airport Carbon Accreditation demonstra um forte comprometimento com a sustentabilidade e mitigação das mudanças climáticas. Este marco posiciona Floripa Airport como referência no Brasil e na região, impulsionando a transição para uma indústria aeroportuária mais sustentável”, disse Rafael Echevarne, diretor-geral de ACI-LAC.

ACI Airport Carbon Accreditation

‌



Único programa global de certificação para o gerenciamento de carbono aprovado para aeroportos, o ACA avalia e reconhece de forma independente os esforços dos aeroportos para gerenciar e reduzir suas emissões de carbono por meio de sete níveis de certificação:

Nível 1 ‘Mapeamento’: Aeroporto mapeia sua pegada de carbono, identifica as fontes e calcula as emissões anuais.

Nível 2 ‘Redução’: Aeroporto comprova a redução de emissões com evidências de procedimentos e cumprimento de metas para a gestão de carbono.

Nível 3 ‘Otimização’: Aeroporto amplia o escopo de redução de emissões e envolve terceiros no processo.

Nível 3+ ‘Neutralidade’: Aeroporto cumpre os requisitos das etapas anteriores e compensa as emissões restantes com créditos de carbono.

Nível 4 ‘Transformação’: Aeroporto define estratégia de gestão de carbono de longo prazo orientada para a redução absoluta de emissões.

Nível 4+ ‘Transição’: Além de cumprir as etapas anteriores, o aeroporto compensa as emissões de carbono residuais sobre as quais tem controle.

Nível 5: Nível mais alto do programa, em que, além de cumprir todas as etapas anteriores, o aeroporto deve trabalhar para que todo seu ecossistema esteja alinhado com o compromisso Net Zero do setor.

Atualmente, quase 618 aeroportos em todo o mundo fazem parte do programa Airport Carbon Accreditation. Na região da América Latina e Caribe, são 93 aeroportos.

Os aeroportos brasileiros atualmente certificados são 8: Santos Dumont Airport (no nível 1 - “Mapeamento”), Brasília International Airport, Vitória International Airport e Macaé Airport (no nível 2 – “Redução”), Galeão International Airport e Salvador International Airport (no nível 3 – “Otimização”), Belo Horizonte International Airport (no nível 3+ – “Neutralidade”) e Floripa International Airport (no nível 4 – “Transformação”).

