ACI-LAC dá as boas-vindas a PAX Aeroportos do Brasil como novo membro aeroportuário A concessionária, que opera os Aeroportos de Jacarepaguá (RJ) e Campo de Marte (SP), se prepara para atender o mercado de eVTOLs Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 20h38 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h38 ) ‌



Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe: boas vindas ao PAX Aeroportos Art ACI-LAC

O Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC) tem o prazer de anunciar que PAX Aeroportos do Brasil acaba de tornar-se seu mais recente membro aeroportuário.

Rafael Echevarne, diretor-geral de ACI-LAC, celebrou a adesão do novo membro à rede ACI-LAC: “Estamos muito satisfeitos em receber PAX Aeroportos, pois seu compromisso com a excelência na gestão aeroportuária e no desenvolvimento de infraestrutura alinha-se perfeitamente à nossa missão de promover a excelência profissional nas operações aeroportuárias. Esperamos colaborar e compartilhar nosso amplo conhecimento e experiência com PAX Aeroportos.”

Desde 2023, PAX Aeroportos é a operadora aeroportuária responsável pela administração e infraestrutura dos aeroportos de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e Campo de Marte, em São Paulo. Dedicados à aviação executiva, os dois aeroportos estão localizados em áreas centrais das duas principais capitais do Brasil. São utilizados principalmente para voos executivos, mas Jacarepaguá também está conectada a três importantes aeroportos com voos regulares da Azul Conecta: Aeroporto de Congonhas, em São Paulo; Viracopos, em Campinas; e Confins, em Belo Horizonte.

Além disso, Jacarepaguá concentra um volume significativo de voos de helicóptero de grande porte para plataformas de petróleo localizadas na Bacia de Santos. São cerca de mil voos offshore por mês. Jacarepaguá possui pista de 900x30 metros, 44 hangares e três parques de abastecimento de aeronaves.

O Campo de Marte é o aeroporto mais antigo de São Paulo com 23 hangares, 4 parques de abastecimento de aeronaves e pista de 1.600 x 45 metros. Em 2023, Campo de Marte registrou 59.297 movimentos e Jacarepaguá, 81.517. Juntos, os dois aeroportos correspondem ao equivalente ao quarto maior aeroporto do Brasil em movimentação de aeronaves.

PAX está investindo na modernização da infraestrutura de Jacarepaguá e Campo de Marte. O plano de investimentos inclui obras para permitir que os dois aeroportos operem com instrumentos até a categoria 2B. Além disso, PAX planeja implementar a infraestrutura necessária para atender o mercado de eVTOL. Os veículos elétricos farão parte do futuro da mobilidade urbana e a PAX prepara-se agora para liderar esta operação.

Rogério Prado, CEO da PAX Aeroportos, afirmou: “Contar com a expertise de ACI é uma ótima notícia para nossa administração dos aeroportos de Campo de Marte e Jacarepaguá e um avanço fundamental. A partir de agora faremos parte desta base de conhecimentos técnicos relevantes e de alto nível para o nosso setor, que permite que os operadores aeroportuários partilhem experiências e boas práticas.”

Sobre ACI-LAC

ACI-LAC é o escritório regional do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International) que representa os interesses dos operadores aeroportuários na América Latina e no Caribe. Atualmente, conta com 86 membros que operam mais de 340 aeroportos em 42 países e territórios na região da América Latina e Caribe.