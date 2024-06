ACI-LAC discute no Brasil desenvolvimento comercial da indústria aeroportuária A implantação das aerotrópoles será um dos temas em destaque no evento que acontece esta semana, em Guarulhos

ACI-LAC: gestores de aeroportos da América Latina discutem desenvolvimento da indústria aeroportuária Luiz Fara Monteiro

O Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC) reunirá nesta terça-feira, em Guarulhos, seus membros aeroportuários e parceiros de negócios de toda região para a discussão de temas relacionados ao desenvolvimento comercial dos aeroportos. O ACI-LAC Commercial Forum acontece no Hotel Pullman, em Guarulhos.

Principais destaques

O evento reune CEOs e executivos de aeroportos e de empresas que fazem parte da cadeia de negócios da indústria aeroportuária. Em painéis e apresentações, os convidados e palestrantes falarão sobre a hospitalidade nos aeroportos e a relevância do aprimoramento constante das experiências dos passageiros que utilizam os lounges e serviços premium. Durante o dia também serão discutidas questões relativas à elaboração de contratos comerciais e como desenvolver nos terminais um mix ampliado de produtos e serviços que atendam às expectativas dos passageiros. Observando a diversidade dos membros em toda América Latina e Caribe, o ACI-LAC Commercial Forum abordará todos os assuntos sob a perspectiva de aeroportos de perfis diversos, inclusive aeroportos regionais e de menor porte.

“Este fórum representa uma oportunidade única para que os líderes da indústria aeroportuária de nossa região se reúnam e compartilhem as melhores práticas. O desenvolvimento comercial dos aeroportos é fundamental para aprimorar a experiência do passageiro e promover o crescimento econômico sustentável em nossas comunidades”, disse Rafael Echevarne, diretor-geral de ACI-LAC.

Aerotrópole

A discussão sobre o conceito de aerotrópole – ou airport city, como é globalmente conhecido - será tema de um dos painéis do evento de ACI-LAC.

O termo aerotrópole é usado para designar infraestruturas aeroportuárias que se desenvolvem de forma integrada e em sinergia com as cidades. O objetivo é impulsionar na região o desenvolvimento de atividades relacionadas à aviação, atraindo investimento, tecnologia e promovendo capacitação de mão de obra nas suas mais variadas qualificações, criando-se um ambiente propício para a instalação de empresas de manutenção, tecnologia, hangares, combustíveis, além de empresas de locação de veículos, hotelaria, alimentação, eventos, centros comerciais, entre outros. Na América Latina, há exemplos já em operação no México e no Peru.

No Brasil, o entorno do Aeroporto Internacional de Goiânia Santa Genoveva, administrado por CCR Aeroportos, foi designado pela prefeitura local como aerotrópole. Por a região passar a ser considerada um polo de desenvolvimento econômico, as empresas instaladas nas proximidades do aeroporto contarão com benefícios fiscais.

Sobre ACI-LAC

ACI-LAC é o escritório regional do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International) que representa os interesses dos operadores aeroportuários na América Latina e no Caribe. Atualmente, conta com 86 membros que operam mais de 340 aeroportos em 42 países e territórios na região da América Latina e Caribe.









