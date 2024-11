ACI-LAC reconhece aeroportos e jovens talentos que implementam medidas inovadoras nas áreas de meio ambiente e tecnologia Os anúncios foram feitos durante o principal evento do mercado aeroportuário da América Latina e Caribe Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h50 ) twitter

ACI-LAC: medidas inovadoras nas áreas de meio ambiente e tecnologia Divulgaçao BH Airport

O Conselho Internacional de Aeroportos para América Latina e Caribe (ACI-LAC) celebrou na tarde desta segunda-feira (11), durante o ACI-LAC Annual Assembly, Conference & Exhibition 2024, em Guadalajara, o compromisso dos aeroportos da região com o desenvolvimento e implementação de projetos inovadores em duas áreas fundamentais para a indústria aeroportuária: a descarbonização e o uso da tecnologia na melhoria da experiência do passageiro.

Young Professional Award destaca o uso da inteligência artificial

Em seu segundo ano, a premiação Young Professional Award, elegeu como melhor ideia de aplicação da IA em processos aeroportuários o projeto de Nathane Ana Rosa Negri, engenheira civil e especialista de planejamento aeroportuário do Aeroporto de Recife, operado pela Aena Brasil.

O projeto apresentado analisa o impacto da implementação de sistemas de inteligência artificial e digital twins em indicadores-chave de desempenho (KPIs).

‌



“A solução desenvolvida utiliza inteligência artificial e tecnologia de digital twins para otimizar a experiência do usuário e os principais indicadores de desempenho no Aeroporto Internacional do Recife. Através de simulações e dados em tempo real, será possível prever falhas operacionais, aprimorar a gestão de recursos e proporcionar um ambiente mais eficiente e satisfatório para os passageiros. Receber o Young Professional Award de ACI-LAC valida o impacto positivo do nosso trabalho e reforça nosso compromisso com a inovação no setor aeroportuário.“, afirmou Nathane Negri.

Young Professional Award foi criado com o objetivo de incentivar jovens talentos que trabalham em aeroportos membros de ACI-LAC a compartilharem projetos que possam impulsionar inovações na indústria aeroportuária. Nos últimos meses, os candidatos enviaram estudos detalhados de suas ideias, apontando soluções tecnológicas para melhorar a experiência do passageiro aeroportuário. Os projetos foram analisados por uma banca julgadora composta por executivos sêniores da indústria da aviação. O prêmio tem o apoio do parceiro de negócios (WBP) SITA, referência em soluções de tecnologia para o mercado aeroportuário.

‌



Green Airport Recognition destaca 21 iniciativas em projeto de economia circular

O Green Airport Recognition, tem como objetivo promover iniciativas de aeroportos da América Latina e Caribe em diversas áreas da gestão ambiental aeroportuária, como manejo de resíduos, eficiência energética, gestão de emissões de carbono, adaptação às mudanças climáticas, entre outras. A iniciativa é coordenada pelo Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade de ACI-LAC.

‌



Em 2024, 21 projetos de economia circular que cumpriram os critérios estabelecidos por ACI-LAC foram reconhecidos pelo Green Airport Recognition, e serão incluídos em um documento de melhores práticas. Três deles receberam um reconhecimento especial.

Conheça todos os projetos que receberam reconhecimento do Green Airport Recognition 2024.

Reconhecimento especial:

OPAIN: Conexão Circular

ECOGAL: Implantação de pavimento asfáltico reciclado na reparação da pista

Concessionária dos Aeroportos da Amazônia: Economia circular de recursos hídricos no Aeroporto de Manaus

Outros projetos reconhecidos:

Aeropuertos Argentina (Comodoro Rivadavia): Sistema de recuperação de águas cinza

Aena Brasil: Eficiência hídrica no Aeroporto de Juazeiro do Norte

Aena Brasil: Otimização da segregação de resíduos no Aeroporto de Congonhas

ASUR: Economia circular e processos sustentáveis no Aeroporto Internacional de Cancún

BH Airport: ETAC,s – Plantas de tratamento de águas cinzas

CCR Aeroportos: Economia Circular na Infraestrutura Aeroportuária

Aeropuerto de Cibao: Centro de apoio e segregação de resíduos sólidos

Grupo Aeroportuario del Pacífico: Promoção e reciclagem de papel e papelão no Aeroporto Internacional de Morelia

Aeropuertos de Oriente: Aproveitamento de águas residuais tratadas, Aeroporto de Santa Marta

Nuevo Padahuel: Gestão integral de resíduos orgânicos

AERIS Costa Rica: Valorização dos resíduos gerados pelas apreensões de LAG´s nos postos de segurança.

Quiport: Descarbonização de resíduos

Zurich Airport Brasil: 400 Hz

Zurich Airport Brasil: Caminho de desvio de resíduos

AEROSTAR: Reabilitação da Taxiway H

Salvador Bahia Airport: Reutilização de água de condensação de ar condicionado

Aruba Airport Authority: Projeto de expansão Gateway 2030 e obras BHS

AERODOM: Projeto e instalação do parque fotovoltaico na cobertura do terminal

Rafael Echevarne, diretor-geral de ACI-LAC, afirmou a importância de iniciativas que incentivam a sustentabilidade e o incremento da cultura de inovação na indústria aeroportuária.

“A sustentabilidade e a experiência do passageiro são pilares essenciais da indústria aeroportuária. ACI-LAC está comprometida, em âmbito setorial, com a meta de alcançar zero emissões líquidas de carbono até 2050, e os projetos reconhecidos pelo Green Airport Recognition estão em sintonia com esse objetivo. Em relação à experiência do passageiro ao longo de sua jornada de viagem, acreditamos que quanto melhor for, mais satisfeito o passageiro ficará, maiores serão as receitas não aeronáuticas e mais fortalecida será a imagem dos aeroportos. Nesse contexto, o Young Professional Award é uma valiosa oportunidade para que nossos membros adquiram vantagens competitivas ao investir em profissionais que criam soluções inovadoras”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.