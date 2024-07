ACI World e Airbus fortalecerão cooperação global na descarbonização da aviação Aliança envolverá áreas-chave, incluindo os Combustíveis Sustentáveis de Aviação (SAF), tecnologias de hidrogênio, mobilidade aérea avançada e eficiência operacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 20h07 (Atualizado em 23/07/2024 - 20h10 ) ‌



CEO de ACI World, Luis Felipe de Oliveira e Julie Kitcher, diretora de Sustentabilidade da Airbus Divulgação ACI World

O Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International | ACI World) e a Airbus assinaram um acordo de cooperação para apoiar os esforços da indústria na redução do impacto ambiental da aviação.

Esta parceria reúne os pontos fortes do principal fabricante de aeronaves do mundo e da maior e mais importante associação internacional de aeroportos para fazer progressos significativos tanto na descarbonização da aviação como na mitigação do impacto do ruído das aeronaves.

A aliança envolverá áreas-chave, incluindo os Combustíveis Sustentáveis de Aviação (SAF), tecnologias de hidrogênio, mobilidade aérea avançada, eficiência operacional e práticas de gestão de ruído de aeronaves. Promoverá também o intercâmbio de informações e perspectivas sobre operações de baixo carbono, comunicará o progresso da indústria, desenvolverá em conjunto materiais de orientação e, potencialmente, formulará posições unificadas sobre políticas e padrões para atingir as metas da indústria.

O diretor-geral e CEO de ACI World, Luis Felipe de Oliveira, disse que “o acordo de cooperação inovador de ACI World e Airbus marca um passo fundamental em nossa jornada em direção a uma indústria de aviação com carbono líquido zero. Esta aliança estratégica ressalta o compromisso inabalável dos aeroportos em todo o mundo com a aviação sustentável, garantindo que não só se reduza nosso impacto ambiental, mas também possamos maximizar os benefícios socioeconômicos das viagens aéreas. Ao concentrarmo-nos em áreas-chave como os combustíveis sustentáveis de aviação, as tecnologias de hidrogênio, a mobilidade aérea avançada, a eficiência operacional e a gestão do ruído das aeronaves, estamos contribuindo para a redução do impacto ambiental. estabelecendo novos padrões de referência para a sustentabilidade na aviação e abrindo caminho para um futuro mais verde.”

“Esta parceria marca um passo significativo nos nossos esforços coletivos para reduzir o impacto ambiental da aviação”, disse Julie Kitcher, diretora de Sustentabilidade da Airbus. “Ao combinar a nossa experiência tecnológica com a vasta rede e conhecimentos operacionais da ACI World, pretendemos influenciar políticas e padrões que apoiam a aviação sustentável e impulsionam a inovação em toda a indústria. Juntos, podemos criar uma abordagem coesa e alinhada para alcançar as nossas metas de descarbonização e melhorar a sustentabilidade do setor da aviação global.”

Esta colaboração baseia-se na parceria de sucesso entre a Airbus e a ACI EUROPE, que começou há dois anos e reforçou significativamente a relação, trabalhando em conjunto na implantação de energias alternativas, incluindo hidrogênio e SAF no âmbito de alianças europeias, partilhando dados técnicos com aeroportos europeus e comunicando progresso nos principais eventos do setor. A expansão desta colaboração a uma escala global sublinha a importância dos esforços integrados entre os fabricantes de aeronaves e os operadores aeroportuários em escala global.

Sobre ACI

Airports Council International (ACI) é a organização internacional de aeroportos, com 712 membros, que operam 1.925 aeroportos em 171 países. O escritório da América Latina e Caribe (ACI-LAC) conta com 270 aeroportos em 34 países e territórios, que administram 95% do tráfego aéreo da região.

