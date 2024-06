Advantage VIP Lounge inaugura primeira sala VIP da história do Natal Airport

Alto contraste

A+

A-

Advantage VIP Lounge: primeira sala VIP da história do Natal Airport (HUMBERTO SALES DRT 01342 Reporter Fotografico)

Está oficialmente aberta a primeira sala VIP da história do Natal Airport. Nesta quarta (12), a Advantage VIP Lounge, empresa que detém o maior número de salas VIP em aeroportos brasileiros, inaugurou dois espaços no Aeroporto Internacional de Natal, um na área doméstica e outro na área internacional. O evento de inauguração teve a presença da CEO da Advantage, Rute Scheliga, de executivos da Zurich Airport Brasil e de lideranças do trade de turismo da cidade, como o Natal Convention Bureau, a ABAV, a ABIH e a Fecomércio.

No embarque nacional, a sala da Advantage terá 280m², enquanto a internacional será de 245m². A expectativa é de que os dois espaços possam receber simultaneamente até 270 clientes. À disposição, os passageiros vão ter diversas opções de bebidas e comidas, além de Wi-fi gratuito e ilimitado.

“Agora, fazemos parte da história de Natal. A sala VIP era um desejo antigo não só dos passageiros como também de toda a comunidade aeroportuária e do trade de turismo da cidade. A Advantage, além de ser a maior do segmento, é também a mais bem avaliada pelos clientes, o que nos dá a certeza de que oferecemos aqui no Natal Airport o mesmo nível de excelência de nossa rede. Nosso diferencial está em nossos colaboradores, em nossa infraestrutura e em nosso desejo de proporcionar ao passageiro conforto e conveniência antes do embarque dele. A viagem começa aqui”, destacou Rute Scheliga, CEO da Advantage VIP Lounge durante o discurso de inauguração.

O acesso à sala de Natal seguirá a parceria da Advantage com os programas Lounge Key e Priority Pass, além da possibilidade de acesso por pagamento avulso para estadas de até três horas. O horário de funcionamento será 24h por dia em todos os dias da semana. Na sala, os clientes terão à disposição banheiros individuais, TVs, sofás, poltronas, mesas, salas de reunião e chuveiros.

Publicidade

Expansão no Nordeste

Natal será a terceira sala VIP inaugurada pela Advantage no Nordeste do país. Em março, a empresa abriu salas em João Pessoa e Maceió e ainda terá um espaço em Campina Grande, na Paraíba, e Juazeiro do Norte, no Ceará, ao longo do segundo semestre.

Publicidade

Sobre o Grupo Advantage

Com quinze salas vips espalhadas pelo país, a Advantage Vip é uma das principais empresas do segmento. As salas da Advantage são equipadas com wi-fi de alta velocidade, banheiros individuais e espaços reservados e silenciosos, compostos por sofás, poltronas e mesas. A empresa está presente em São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Santos Dumont), Curitiba, Foz do Iguaçu, Joinville, João Pessoa, Maceió, Natal e Campo Grande e conta com parcerias de acesso com o Priority Pass, Lounge Key, Visa Infinite, Mastercard Black, Elo Nanquim e Elo Nanquim Diners. Consulte seu banco emissor e o programa disponível para saber sobre os benefícios de seu cartão.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.