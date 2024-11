Aena celebra um ano de gestão nos aeroportos de Uberaba e Montes Claros Transformações garantem mais eficiência operacional e conforto aos passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/11/2024 - 16h15 (Atualizado em 13/11/2024 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Montes Claros reforça padrão de qualidade com modernização de espaços e operações © Beto Oliveira

A Aena, maior operadora aeroportuária no Brasil e no mundo, comemora um ano à frente da gestão dos aeroportos de Uberaba (MG) e Montes Claros (MG), com avanços que refletem o compromisso da concessionária com a eficiência operacional e o bem-estar dos passageiros. Desde a assunção, respectivamente, em 13 e 16 de novembro de 2023, ambos os terminais passaram por importantes transformações estruturais e operacionais.



Em Uberaba, a gestão tem influenciado diretamente a experiência dos passageiros, com uma equipe trabalhando de forma estratégica e coordenada. Entre os destaques do terminal nesse período estão a revitalização completa da sinalização e iluminação, a ampliação da sala de embarque e a climatização de todo o saguão. Além disso, o aeroporto obteve certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com uma média de 99,3% de conformidade nos itens regulatórios nas áreas de manutenção, operações, manejo da fauna e segurança operacional. Outro marco foi a aquisição de um caminhão de combate a incêndio, elevando o nível de segurança.



Já em Montes Claros, o primeiro ano de gestão trouxe mudanças visíveis, com a padronização das cores das edificações e a modernização de procedimentos e documentações internas. O terminal passou por uma série de melhorias, incluindo nova pintura e identidade visual, revitalização da sinalização horizontal, melhorias nas bases de luminárias e ajustes em áreas como a sala de embarque e a via de pedestres. Também foram realizadas correções em cercas e muros, garantindo maior segurança do sítio aeroportuário.

Início das obras de modernização

Conforme cronograma definido pelo edital de concessão, a Aena tem até junho de 2026 para a conclusão das obras de modernização dos aeroportos de Uberaba e Montes Claros. O processo de contratação da construtora responsável pelas obras está na fase final, com previsão de início dos trabalhos nos próximos meses. Os aeródromos passarão por outros aprimoramentos, a fim de deixá-los mais seguros, sustentáveis e confortáveis aos passageiros.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.