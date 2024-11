Aena completa um ano de gestão nos aeroportos de Ponta Porã e Corumbá Operadora fez investimentos nos aeródromos, que já têm nova pintura e equipamentos de segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Até 2026, serão entregues as obras de ampliação e modernização Foto: Divulgação

A Aena concluiu um ano de administração dos aeroportos de Ponta Porã e Corumbá, ambos no Mato Grosso do Sul, assumidos pela concessionária, respectivamente, nos dias 7 e 10 de novembro de 2023. A gestão diz já planejar novas obras estruturais, que têm início no começo do próximo ano.

Em Ponta Porã, o terminal foi aperfeiçoado com nova pintura e modernização da parte elétrica. A concessionária também providenciou a reconfiguração da sala de embarque, que ganhou mais totens com tomadas para carregamento de equipamentos eletrônicos e painéis informativos de voos. Para ampliar a acessibilidade, foi instalada uma rampa de embarque.

O aeródromo ainda adquiriu uma nova viatura para a equipe de operações e realizou intervenções como a pintura, manutenção e modernização das torres de iluminação do pátio. A sinalização horizontal dos pátios e pistas também foi revitalizada.

Já o Aeroporto de Corumbá passou por melhoria na climatização nas salas de embarque e desembarque e nova pintura do terminal de passageiros. Na área operacional, a Aena investiu na aquisição de uma nova viatura e a revitalização das sinalizações horizontais na pista e no pátio de aeronaves.

‌



Início das obras de modernização

Conforme cronograma definido pelo edital de concessão, a Aena tem até junho de 2026 para a conclusão das obras de modernização dos aeroportos de Ponta Porã e Corumbá. O processo de contratação da construtora responsável pelas obras está na fase final, com previsão de início dos trabalhos nos próximos meses. Os aeródromos passarão por outros aprimoramentos, a fim de deixá-los mais seguros, sustentáveis e confortáveis aos passageiros.

‌



No Aeroporto de Ponta Porã, a Aena planeja uma ampliação do terminal de passageiros, que irá triplicar o espaço total, passando dos atuais 800 m² para 2.600 m². Além disso, serão construídas áreas de segurança no final da pista, em ambas as cabeceiras, e três posições de estacionamento de aeronaves tipo C no pátio.

O aeródromo de Corumbá ganhará 50% a mais de superfície no terminal de passageiros, indo de 1.950 m² para 2.850 m². Para reforçar a proteção, serão instaladas áreas de segurança de final de pista em ambas as cabeceiras, e uma delas vai contar com um PAPI (Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão). O pátio de aeronaves é outro que será incrementado, tanto para aviação geral como para a comercial, passando a ter quatro posições de estacionamento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.