Aena completa um ano na gestão de aeroportos do Pará Investimentos incluem recuperação de pistas, revitalização de sinalizações e compra de novos equipamentos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/11/2024 - 16h12 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em 2025, serão iniciadas as obras de ampliação e modernização dos quatro aeroportos Foto: Divulgação

A Aena completou um ano de administração em quatro aeroportos do Pará: Altamira, Carajás, Marabá e Santarém. Neste período, a concessionária implementou melhorias visando o conforto dos passageiros e maior eficiência operacional.

Entre as mudanças, estão a recuperação de pistas de pouso e decolagem, a revitalização da sinalização aos passageiros e às aeronaves, a aquisição de novos equipamentos, respostas mais rápidas a necessidades como acessibilidade, conforto térmico e espaço físico, e a evolução nos indicadores de qualidade. Cafés, lojas e restaurantes mais modernos também começaram a mudar o perfil dos terminais de passageiros.

O esforço da Aena vem sendo reconhecido por órgãos regulatórios. O Aeroporto de Santarém, por exemplo, está entre os primeiros do país a receberem classificação A, nota máxima em Resposta a Emergência, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em 2025, serão iniciadas as obras de ampliação e modernização dos quatro aeroportos, conforme cronograma definido pelo edital de concessão. Neste momento, a Aena prepara a contratação das empresas que farão as obras. Entre as novidades, está a ampliação dos terminais de passageiros dos aeroportos de Carajás e de Santarém, que irão triplicar de tamanho, enquanto os de Marabá e Altamira ficarão duas vezes maiores.

‌



Os projetos fazem parte das melhorias estruturais dos aeroportos do Bloco SP/MS/PA/MG, que foram assumidos pela Aena no fim do ano passado. São obras de grande porte pensadas para transformar os aeródromos em equipamentos de infraestrutura mais modernos, seguros e confortáveis, com melhoria significativa da experiência dos passageiros. Ao todo, serão investidos R$ 4,5 bilhões nos aeroportos do bloco.

Principais melhorias no primeiro ano de gestão:



Aeroporto de Marabá (assunção em 21/11/2023)

‌



Sinalização vertical no terminal de passageiros;

Revitalização da sinalização horizontal da área de movimento de aeronaves (pátio, táxi e pista de pouso e decolagem);

Reforma do prédio da administração;

Contratação de empresas especializadas em manutenção de carros contra incêndio e equipamentos de segurança da aviação civil (pórticos e raios-X);

Retrofit dos carrinhos de bagagens e longarinas;

Adequações do sistema de proteção da área operacional (cercas e muros).

Aeroporto de Carajás (assunção em 24/11/2023)

Recuperação do pavimento da pista de pouso e decolagem e do pátio de aeronaves;

Revitalização das pinturas internas e externas do terminal de passageiros, fachadas, áreas do meio-fio, entre outras;

Revitalização da sinalização horizontal da pista de pouso e decolagem, pátio de aeronaves, taxis;

Aquisição de novos equipamentos de proteção individual para equipe bombeiros;

Nova rampa de acessibilidade para os passageiros com necessidades especiais;

Novo contrato de vigilância patrimonial com incremento de mais um posto armado e implantação de ronda digital.

Aeroporto de Santarém (assunção em 27/11/2023)

‌



Ordenamento e revitalização da via de acesso ao terminal de passageiros;

Substituição da iluminação do terminal de passageiros;

Modernização do sistema de informativos de voos;

Revitalização do projeto de wayfinding para melhor experiência do passageiro;

Aquisição de nova viatura;

Evolução no processo de certificação operacional e segurança aeroportuária;

Evolução nos indicadores de qualidade (IQS).

Aeroporto de Altamira (assunção em 30/11/2023)

Gestão mais profissionalizada;

Mais qualidade nos serviços prestados aos passageiros;

Melhor relacionamento com os clientes internos;

Resposta mais rápida aos anseios e necessidades dos passageiros em quesitos como acessibilidade, conforto térmico e espaço físico;

Maior qualificação diante dos reguladores, demonstrando responsividade enquanto regulado.

Principais melhorias após as obras:



Aeroporto de Marabá

Ampliação do terminal de passageiros de 1.800 m² para 3.600 m²;

A superfície da área pública será 3,6 vezes maior;

Sala de embarque com três portões em área de 580 m²;

Balcões de check-in com 13 posições em área de 110 m²;

Dois controles de segurança (raios-X) com 70 m²;

Restituição de bagagem com uma esteira em área de 180 m²;

Ampliação das vias de pedestres;

Construção de áreas de escape de segurança, no fim da pista, em ambas as cabeceiras;

Adequação da faixa preparada;

Adequação da faixa da pista;

Pátio com quatro posições de estacionamento para aeronaves tipo C.

Aeroporto de Carajás

Ampliação do terminal de passageiros de 800 m² para 2.500 m²;

A superfície da área pública será 14 vezes maior;

Nova área técnica;

Sala de embarque com dois portões em área de 380 m²;

Balcões de check-in com oito posições em área de 70 m²;

Um controle de segurança (raios-X) com 40 m²;

Restituição de bagagem com uma esteira em área de 140 m²;

Construção de áreas de escape de segurança, no fim da pista, em ambas as cabeceiras;

Adequação da faixa preparada;

Pátio com três posições de estacionamento tipo C;

Novo pátio de aviação geral;

Instalação de PAPI na cabeceira 28.

Aeroporto de Santarém

Ampliação do terminal de passageiros de 1.300 m² para 4.400 m²;

A superfície da área pública será quatro vezes maior;

Sala de embarque com quatro portões em área de 660 m²;

Balcões de check-in com 16 posições em área de 130 m²;

Dois controles de segurança (raios-X) com 70 m²;

Restituição de bagagem com duas esteiras em área de 225 m²;

Remodelação de meio-fio;

Construção de áreas de escape de segurança, no fim da pista, em ambas as cabeceiras;

Adequação da faixa preparada;

Reconfiguração do pátio com oito posições de estacionamento para aeronaves tipo C;

Instalação de PAPI na cabeceira 28 e realocação na cabeceira 10.

Aeroporto de Altamira

Ampliação do terminal de passageiros de 1.200 m² para 2.600 m²;

A superfície da área pública será 3,6 vezes maior;

Sala de embarque com dois portões em área de 350 m²;

Balcões de check-in com oito posições em área de 70 m²;

Um controle de segurança (raios-X) com 40 m²;

Restituição de bagagem com uma esteira em área de 130 m²;

Construção de áreas de escape de segurança, no fim da pista, em ambas as cabeceiras;

Adequação da faixa preparada;

Pátio com três posições de estacionamento para aeronaves tipo C;

Instalação de PAPI na cabeceira 25;

Adequação da via de pedestres lado ar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.