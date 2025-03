Aérea é condenada a indenizar passageiras agredidas por não cederem assento a criança Justiça de São Paulo condenou a Gol a pagar R$ 10 mil para cada uma das duas mulheres ofendidas a bordo por danos morais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/03/2025 - 18h24 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h24 ) twitter

Confusão em voo da Gol começou por causa de lugar na janela Reprodução/Vídeo/X

A Gol Linhas Aéreas foi condenada a indenizar em R$ 10 mil cada uma das duas mulheres - mãe e filha - que foram vítimas de agressões físicas e verbais em um voo operado pela companhia em 2 de fevereiro de 2023. A decisão é do juiz Sérgio Castresi de Souza Castro, da 4ª Vara Cumulativa de Cubatão, em São Paulo. Cabe recurso.

A confusão a bordo teve início antes da decolagem, quando uma mulher acompanhada de uma criança com deficiência ocupou indevidamente uma poltrona na janela, reservada por uma das vítimas. As agressões começaram quando a vítima pediu que a ocupante se retirasse do assento. A ocupante ainda teria incentivado outros familiares a agredir fisicamente ambas as passageiras, que também foram xingadas pela família da criança.

As agressões verbais a bordo do voo G3-1659, de Salvador para Congonhas, se tornaram físicas. Ao tentar defender a mãe, a filha de 19 anos também sofreu agressão física.

Quem lembra daquela confusão num voo da GOL que partiria de Salvador para Congonhas em 2023?



Tudo começou por causa de passageiros sentado nos assentos de outros, aí começou um barata voa



Pois bem, a GOL foi condenada a pagar R$ 20 mil por omissão... pic.twitter.com/EXhOLVXdRf — AEROIN (@aero_in) March 6, 2025

À justiça, as autoras da ação pediram indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada uma. O juizado de Cubatão entendeu que as mulheres tinham direito de usufruir do serviço contratado, no caso, a poltrona na janela, cobrada pela companhia. E que o dever da Gol seria impedir outros passageiros de se sentarem em assentos reservados.

‌



Ainda segundo o juiz, a omissão da companhia aérea após a repercussão do caso na internet deu a equivocada impressão ao público de que a vítima foi culpada pela briga porque não cedeu a própria poltrona. Um dos comissários da companhia aérea foi acusado de, posteriormente, culpar as duas passageiras, por meio de um áudio encaminhado à imprensa.

“A descabida declaração do comissário da empresa ré aos órgãos de imprensa apenas comprova a omissão da ré em alertar eficazmente os passageiros a se manterem nos assentos corretos no momento do embarque, o que muito provavelmente teria evitado a briga generalizada no interior da aeronave que estava por vir. Os tripulantes do voo só tinham o dever de alertar todos os passageiros a ocuparem os assentos constantes dos respectivos bilhetes, para evitar o agravamento da discussão, mas nada fizeram, uma vez que só intervieram depois de a discussão inicial tornar-se uma briga generalizada no interior do avião, colocando em risco a integridade de outros passageiros e a própria segurança do voo“, afirma o juiz na sentença.

‌



O juiz afirmou ainda que, embora os agressores possam ser responsabilizados cível e criminalmente por seus atos, o fato de a empresa não garantir os meios adequados ao consumidor de se sentar na poltrona contratada “é ato ilícito, gerador do dever de indenizar o abalo moral da parte inocente”.

Nos autos, a GOL alegou que a briga entre terceiros, por mais que tenha ocorrido dentro de sua aeronave, não seria de sua responsabilidade.

‌



“Os tripulantes do voo só tinham o dever de alertar todos os passageiros a ocuparem os assentos constantes dos respectivos bilhetes, para evitar o agravamento da discussão, mas nada fizeram, uma vez que só intervieram depois da discussão inicial tornar-se uma briga generalizada no interior do avião, colocando em risco a integridade de outros passageiros e da própria segurança do voo, inclusive”, citou o juiz na sentença.

Procurada pelo blog, a Gol disse que não vai comentar o caso.

A confusão a bordo atrasou a decolagem do voo em uma hora. O juiz de Cubatão entendeu que os parentes do menor envolvido na briga também podem ser responsabilizados pelos danos causados.

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar a ré GOL LINHAS AÉREAS S.A. apagar indenização por dano moral em favor das autoras (EDILENE e MAYARA), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada uma, montante este corrigido pela tabela do TJSP, a partir da data do arbitramento, e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação (responsabilidade contratual). Em consequência, julgo extinta a fase de conhecimento com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a ré GOL ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios a favor do patrono das autoras, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.”, finalizou o juiz, Sérgio Castresi de Souza Castro, da 4ª Vara Cumulativa de Cubatão.

