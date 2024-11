Aeroporto da Pampulha leva serviços de saúde gratuitos para a comunidade Programa oferece aferição de pressão e glicose, corte de cabelo e massagem relaxante neste sábado (09) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/11/2024 - 17h15 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h17 ) twitter

Ação acontece das 9h às 13h, na Escola Municipal Maria Silveira Divulgação/CCR Aeroportos

No próximo sábado (9) os belo-horizontinos terão acesso gratuito a diversos serviços de saúde e bem-estar. A ação acontece das 9h às 13h, na Escola Municipal Maria Silveira, localizada na Avenida Libânia Pena, 201, Bairro São Bernardo, em Belo Horizonte (MG), como parte do Programa Caminhos para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR e pela CCR Aeroportos, concessionária responsável pela administração do Aeroporto da Pampulha.

Aferição de pressão arterial, medição de glicose, colesterol e IMC (Índice de Massa Corporal), corte de cabelo, massagem relaxante e kits de higiene bucal serão oferecidos para a comunidade. No local, haverá também um cantinho do acolhimento, em que profissionais de saúde mental estarão à disposição para ouvir e acolher quem precisar. Para as crianças, a programação incluirá atividades recreativas, com distribuição de pipoca e algodão doce.

Para Fabiano Reis, Gerente do Aeroporto da Pampulha, a iniciativa demonstra, mais uma vez, o compromisso da CCR Aeroportos em contribuir para o desenvolvimento das comunidades próximas aos seus terminais, promovendo inciativas que vão além das operações aeroportuárias.

“Após o sucesso do Caminhão de Histórias, que celebrou a obra de Clarice Lispector e promoveu a cultura e a literatura na cidade, agora é a vez de incentivarmos a saúde e o bem-estar. Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do autocuidado. Por isso, convidamos todos para participarem dessa iniciativa e aproveitarem os serviços que serão oferecidos gratuitamente. O atendimento será realizado por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio", afirma Fabiano.

Serviço

Caminhos para a Saúde em Belo Horizonte

Data: 09/11 (sábado)

Horário: 9h às 13h

Local: Escola Municipal Maria Silveira

Endereço: Avenida Libânia Pena, 201, Bairro São Bernardo, em Belo Horizonte (MG)

