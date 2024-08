Aeroporto de Brasília está com voos diários para Lisboa A TAP, responsável pela operação, aumentou a frequência semanal de seis para sete voos diretos de Brasília para a capital portuguesa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/08/2024 - 15h08 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h08 ) ‌



Aeroporto de Brasília: voos diários para Lisboa Jose Roberto Pereira

A TAP Air Portugal, aumentou a frequência de voos no Aeroporto de Brasília. Agora, a capital federal está com voos diários para Lisboa. A empresa estava operando seis voos por semana e, por conta da demanda, incluiu mais um voo na malha área do Distrito Federal.

Somente no primeiro semestre de 2024, a TAP transportou mais de 70 mil passeiros de Brasília para Lisboa e vice-versa. Um aumento de 6% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Uma novidade foi o aumento de turistas portugueses para o Brasil, utilizando o Aeroporto de Brasília como porta de entrada. O aumento foi de 30% nestes seis primeiros meses, em comparação ao 1º semestre de 2023, conforme o painel de dados da Embratur. Este novo voo representa uma possibilidade de acréscimo de 2 mil passageiros por mês o que permite à companhia aérea expandir ainda mais sua conectividade, beneficiando turistas e empresários com mais um voo direto para a Europa.

Os voos acontecem sempre no período da tarde, e o tempo de duração do trajeto até Portugal é de cerca de nove horas. A companhia realiza o voo com o moderno A330 Neo, com 298 assentos, sendo 34 de executiva.

“O voo diário gera mais uma oportunidade para os brasilienses e para os portugueses. Uma oportunidade de atrair mais turistas, mais negócios para ambas as cidades”, conta Daniel Dumaresq, gerente de Negócios Aéreos da Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília.

A TAP completou 17 anos de operação em Brasília no último dia 17 de julho, e hoje é a empresa aérea internacional com mais tempo de serviço em Brasília.

O voo da empresa aérea é uma ligação importante da capital do Brasil com a Europa. A TAP possui uma capilaridade de cerca de 50 destinos na União Europeia. E o Aeroporto de Brasília também segue sendo um importante centro de conexão de voos, ligando o país de Norte a Sul. O único terminal aéreo com voos diretos para todas as capitais brasileiras.

