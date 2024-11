Aeroporto de Brasília ganha mais voos para Buenos Aires A partir de janeiro, o terminal brasiliense terá mais opções de voos para a capital argentina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 16h04 (Atualizado em 31/10/2024 - 16h04 ) twitter

Brasília (BSB) – Buenos Aires (EZE) Início da operação: 07/01/2025 Divulgação Inframerica

O Aeroporto de Brasília terá mais uma companhia aérea operando o destino Buenos Aires. A GOL Linhas Aéreas irá retomar o voo no dia 7 de janeiro de 2025 e fará cinco voos semanais diretos para o destino. O trajeto aéreo entre as capitais é de cerca de quatro horas.Os voos acontecerão às terças, quartas, sextas, sábados e domingos, com decolagem de Brasília às 8h40 e com pouso previsto no Aeroporto de Ezeiza às 12h30.

O avião que realizará o percurso é um Boeing modelo 737, que, em configuração internacional, têm capacidade para até 176 passageiros.Atualmente o passageiro pode voar de Brasília para Buenos Aires com a Aerolineas Argentina. A companhia realiza o voo direto para o terminal central da cidade, Aeroporto Jorge Newbery (Aeroparque), todas as terças e sextas às 8h40 e aos domingos o voo decola da capital federal às 19h50.

A GOL possui um hub consolidado no terminal brasiliense, sendo um aeroporto importante para conexões da empresa. Além de um hub de voos domésticos, a companhia está criando um hub internacional na capital federal. Atualmente a GOL têm voos para 30 destinos nacionais (dois com escalas e 28 diretos) e terá 5 destinos para o exterior. Com o voo para Buenos Aires, a GOL em Brasília irá além da conexão com o Brasil e irá conectar o Distrito Federal com a Argentina, Colômbia, México e Estados Unidos.

Este ano ainda, no dia 10 de dezembro, a empresa aérea iniciará a conexão direta com Cancún, no México. O Aeroporto de Brasília será o único terminal do Brasil que realiza o voo direto para o paraíso caribenho. Já no dia 04 fevereiro de 2025, a GOL inicia a rota direta para a cidade de Bogotá, na Colômbia. Os bilhetes para todos os destinos já estão à venda nos canais da companhia e agências de viagens.

