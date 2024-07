Aeroporto de Brasília realiza Spotter Day com apoio da ABEAR Participantes tiveram a oportunidade de fotografar próximo à pista do aeródromo, durante o famoso pôr-do-sol da capital federal Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2024 - 16h45 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Spotter Day Brasília: 9ª edição foi realizada no último domingo (14) Divulgação ABEAR

O Spotter Day Brasília chegou à sua 9ª edição no último domingo (14), no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. O evento, realizado pela concessionária Inframerica e com apoio da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), é voltado a fotógrafos profissionais e amadores que se dedicam a fotografar aeronaves.

Nesta edição, os spotters tiveram a oportunidade de capturar imagens de um jeito único, próximo à pista de pouso e decolagem e durante o famoso pôr-do-sol da capital brasileira. No total, foram 150 participantes não só de Brasília, mas também do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, entre outros estados.

“É empolgante participar do Spotter Day e ver como os participantes são apaixonados pela aviação. Eles identificam as aeronaves pelo barulho do motor e se empenham para fazer os melhores registros. Fazemos questão de todos os anos buscar parceiros para proporcionar o melhor evento para os spotters e fomentar essa paixão pela aviação”, pontuou o diretor Comercial e de Assuntos Corporativos da Inframerica, Rogério Coimbra. “Ter a ABEAR com a gente é um presente”, completou.

A presidente da ABEAR, Jurema Monteiro, destaca que a iniciativa é uma forma de valorizar os entusiastas e premiar a dedicação dessas pessoas ao universo da aviação. “A ABEAR sempre apoiou iniciativas como essa, em diversos aeroportos do Brasil, ao longo dos anos. Os spotters trazem um olhar único das movimentações e todo o esforço deles é admirado pelos apaixonados por aviação”, afirmou ela.

Publicidade

O Aeroporto de Brasília é pioneiro no Spotter Day, realizados anualmente desde 2015 (com exceção de 2021, ano de pandemia da Covid-19).