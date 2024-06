Aeroporto de Brasília realizará quatro dias de comemorações juninas para passageiros e brasilienses Em parceria com o Arraial do Cordel, festa gratuita terá comidas típicas, bandas, quadrilha e atrações para as crianças

Aeroporto de Brasília: 4 dias de festa junina Design sem nome - 1 (Arte Inframerica)

O clima junino vai invadir o Aeroporto de Brasília entre quinta-feira e domingo, dias 13, 14, 15 e 16 de junho. Em parceria com o Arraial do Cordel, a Praça Pick Up receberá a festa mais amada do Brasil, com direito a comidas típicas, quadrilha e muita música. Na quinta e na sexta-feira, a festa acontece das 18h às 21h e no sábado e domingo, das 14h às 17h. Quem consumir R$ 30 reais nos estabelecimentos comerciais da Praça, pagará apenas R$ 9,99 no estacionamento do Aeroporto de Brasília. A entrada na festa é gratuita!

A Praça Pick Up será enfeitada pelo decorador Ricardo Azevedo para receber o Arraial do Cordel no Aeroporto de Brasília. A animação ficará por conta do trio de forró Bacurau Arretado, DJ Nando Rocha e da banda Cordel Cammafeu, projeto especial do músico brasiliense Guga Cammafeu. Ainda será possível assistir a uma apresentação de quadrilha e interagir com personagens temáticos da Glow Produções. No final de semana, o artista Mestre Turko ministrará gratuitamente oficinas de grafitagem para as crianças.

Os estabelecimentos comerciais que operam da Praça Pick Up também entraram no clima e estão preparando um cardápio especial para a festa. No Living HNK, por exemplo, haverá espetinhos por R$ 14,90 e caldos por R$ 25,90. Outras opções gastronômicas na festa são churros, chocolate quente, tortas salgadas, cachorro-quente, canjica, bolos, curau de milho, batata-frita, mini-hambúrguer, doces diversos, entre outros. É possível conferir o cardápio completo no site www.bsb.aero .

Os estabelecimentos também funcionarão normalmente, com o cardápio habitual.

Confira a programação de cada dia:

13 DE JUNHO • QUINTA-FEIRA • 18H ÀS 21H

Banda Cordeu Cammafeu • DJ Nando Rocha • Quadrilha

14 DE JUNHO • SEXTA-FEIRA • 18H ÀS 21H

Banda Cordeu Cammafeu • DJ Nando Rocha • Quadrilha

15 DE JUNHO • SÁBADO • 14H ÀS 17H

Trio de forró Bacurau Arretado • DJ Nando Rocha • Artistas performáticos da Glow Produções • Oficina de grafite com o Mestre Turko

16 DE JUNHO • DOMINGO • 14H ÀS 17H

Trio de forró Bacurau Arretado • DJ Nando Rocha • Artistas performáticos da Glow Produções • Oficina de grafite com o Mestre Turko









