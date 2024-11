Aeroporto de Brasília recebe exposição fotográfica sobre o caminho Inca Mostra realizada pela Embaixada do Peru, ficará exposta no terminal aéreo até dia 28 de novembro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/11/2024 - 18h58 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h58 ) twitter

São 33 fotos expostas para o visitante conhecer um pouco da rica história desse país Foto: Divulgação

O Aeroporto de Brasília em parceria com a Embaixada do Peru, lançou uma exposição fotográfica sobre o Qhapaq Ñan, uma rede de caminhos Incas que se estende do Norte ao Sul do Peru utilizada pela população local até hoje.

São 33 fotos que narram todo o caminho e que dão a chance do visitante conhecer um pouco da rica história desse país. Além das fotografias, um “Torito de Pucará” está exposto, ele é um símbolo andino considerado um representante de felicidade, fertilidade e proteção pelo povo do Sul do Peru, e imagens de llamas e alpacas, animais muito tradicionais da região.

A viagem pela exposição pode dar aquela vontade de conhecer o país, a cultura e a culinária peruana que é tão conhecida e premiada. De Brasília há voos diretos e diários para Lima, operados pela LATAM, partindo todos os dias da capital federal, às 9h10.

Data: 1º até 28 de novembro de 2024

Horário: Nas 24h de operação do terminal aéreo

Local: Saguão público de desembarque

Entrada: Livre e gratuita

