Aeroporto de Brasília recebe mostra de carros e motos antigas no saguão de desembarque Até o dia 31 de julho será possível conferir gratuitamente a exibição dos veículos no saguão de desembarque do terminal brasiliense

Aeroporto de Brasília: mostra de carros e motos antigas no saguão de desembarque Divulgação Inframerica

Apaixonados por carros e motos “diferentões” vão adorar a novidade do Aeroporto de Brasília. A partir de hoje, quinta-feira (4) e até o dia 31 de julho, o terminal brasiliense vai receber uma pequena exibição de carros antigos e tunados do acervo do espaço de exposição de veículos do V12 Auto Club. É possível conferir de perto um caminhão Ford Coe 1946, os carros Fiat 1100B, Karmann Ghia 1968, Pontiac 1934 e três motos Jawa Panelka 559 250cc 1953, Yamaha RDZ 125cc 1984 e a Honda Shadow 2002 com o Motoqueiro Fantasma. Os veículos estão expostos no saguão de desembarque do aeroporto, área pública, durante as 24h de operação do aeroporto e o acesso é gratuito.

Essa é uma pequena amostra da Exposição Permanente de Veículos da V12 Auto Club, do Grupo V12 Motors, que conta com mais de 200 automóveis em exibição.

Os interessados em visitar todos os veículos antigos e restaurados podem conhecer o espaço na V12 Auto Club. A exibição completa funciona de quarta a domingo, das 9h às 18h e fica localizada na Estrada Parque Aeroporto (EPAR). Durante as férias de julho, as entradas no espaço estão em promoção. Adultos pagam R$ 57, estudantes R$ 47,50 e crianças entre 4 e 12 anos pagam R$ 33.

A exposição no aeroporto durante a alta temporada de julho vai oferecer aos passageiros mais um atrativo para quem passar pelo terminal brasiliense. “Há algum tempo a Inframerica tem investido no conceito de que o Aeroporto de Brasília oferece aos passageiros serviços muito além da viagem. Julho é o mês de maior movimento no Aeroporto de Brasília, e nós trouxemos essa exposição justamente pensando em oferecer uma experiência ainda mais completa àqueles que passarão por aqui durante este mês”, diz Rogério Coimbra, Diretor Comercial e de Assuntos Corporativos da Inframerica.

Serviço:

Exposição V12 Auto Club

Ford Coe 1946, Fiat 1100B, Karmann Ghia 1968, Pontiac 1934, Jawa Panelka 559 250cc 1953, Yamaha RDZ 125cc 1984 e Honda Shadow 2002.

Todos os dias, 24h no saguão de desembarque do Aeroporto de Brasília

Entrada gratuita









