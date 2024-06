Aeroporto de Brasília recebe primeiro voo de empresa aérea low cost para o Chile A SKY Airline iniciou as operações de seus voos para Santiago a partir de Brasília, com tarifas competitivas, a partir de R$ 860,00 ida e volta

Aeroporto de Brasília: primeiro voo de aérea low cost para o Chile (Divulgação Inframerica)

Começaram os novos voos da SKY Airline de Brasília para Santiago, no Chile. A companhia aérea chilena de baixo custo está inaugurando a rota entre as capitais. Esta é a primeira empresa low cost internacional a operar no Distrito Federal.

Para celebrar o início desta rota, os passageiros do voo que decolou ontem às 18h40 participaram da cerimônia oficial de corte de fita. Estiveram presentes autoridades e representantes do setor de turismo, o gerente de vendas da SKY, Jaime Fernandez, e o vice-presidente da Inframerica, Juan Djedjeian. Um grupo de fotógrafos também tive a oportunidade de registrar o avião de pertinho, direto do pátio de aeronaves.

“Estamos muito satisfeitos com a inauguração desta nova rota, que permitirá aos passageiros brasileiros aproveitar as atrações de Santiago, especialmente os centros de esqui durante a temporada de inverno. Estamos oferecendo tarifas competitivas e acessíveis para voar em uma das frotas mais novas e ecológicas da região”, comentou Jaime Fernandez.

Para Juan, este voo vem completar o portifólio de voos internacionais do Aeroporto de Brasília. “Estamos felizes com este novo voo internacional no Aeroporto de Brasília. Conectar a capital do país com as capitais sul-americanas aproxima ainda mais nossos países, abrindo novas oportunidades de negócios e turismo. Este é um trabalho importante que estamos desenvolvendo junto com o Governo do Distrito Federal para consolidar Brasília como uma opção de conexão internacional fora do eixo Rio-São Paulo”, explicou o executivo.

A empresa entrou no mercado brasiliense com preços competitivos. Atualmente, os passageiros podem comprar suas passagens saindo de Brasília para Santiago a partir de R$ 860,00 ida e volta. Todas as informações sobre datas e tarifas estão disponíveis no site da companhia: www.skyairline.com/es/brasil.

A previsão é que a companhia opere o voo direto de Brasília durante a alta temporada de inverno, de junho a setembro de 2024, com expectativa de transportar mais de 7.500 pessoas por mês, fomentando o turismo entre o Chile e o Brasil, especialmente para os brasileiros que desejam esquiar no Chile ou conhecer o país.

São três voos semanais, operados às quartas, sextas e domingos. O voo tem aproximadamente quatro horas de duração, decolando de Brasília às 18h40. O retorno para a capital federal acontece do Aeroporto Arturo Merino Benitez às 13h40, horário de Brasília, com chegada prevista no Distrito Federal às 17h45. A SKY utilizará um avião modelo Airbus A320neo, com capacidade para 186 passageiros.

Este novo voo amplia o portfólio de destinos internacionais do Aeroporto de Brasília. Conheça os destinos operados pelo aeroporto no site: https://www.bsb.aero/passageiros/noticias/partiu-mundao/91957.

Sobre a SKY Airline

A SKY é uma companhia aérea chilena low cost com 22 anos de história e presença em 9 países das Américas. Opera voos domésticos e internacionais a partir de suas filiais no Chile e no Peru, transportando até o momento mais de 55 milhões de passageiros.

Em 2023, foi reconhecida pela terceira vez consecutiva pela CH-Aviation como a companhia aérea com a frota de aviões mais nova da América do Sul e a quarta mundialmente. Além disso, recebeu o prêmio nacional de satisfação do cliente no Chile, na categoria de Linhas Aéreas.









