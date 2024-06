Aeroporto de Brasília terá voos direto para Cancún a partir de dezembro

Alto contraste

O Aeroporto de Brasilia ganhará mais um destino internacional em dezembro de 2024. A GOL Linhas Aéreas, retomará o voo direto da capital federal para Cancún. Segundo a companhia aérea, as operações iniciam no dia 10 de dezembro de 2024 com 2 frequências semanais sem escalas, de ida e volta, entre o Distrito Federal e o Caribe mexicano.

O voo parte de Brasília às terças-feiras às 11h30 e aos sábados às 11h55. O trajeto tem cerca de oito horas de duração. Atualmente não existem voos diretos do Brasil para este que é um dos maiores e mais famosos destinos turísticos do Caribe.

Os voos entre as cidades serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros. As vendas já estão disponíveis no site da companhia aérea.

É importante lembrar que brasileiros precisam de visto para entrar em Cancún. Atualmente está sendo exigido um visto mexicano válido. Há isenções de apresentação do visto, caso o passageiro possua visto para países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Reino Unido, entre outros. A isenção de visto válido também se aplica a residentes permanentes de países como Chile, Estados Unidos, Canadá, Espaço Schengen e Japão, entre outros. Fique atento a validade do seu passaporte, confira o visto necessário para e as vacinas exigidas.

A GOL possui um hub consolidado em Brasília. São 29 cidades brasileiras atendidas pela empresa com possibilidades de conexão rápida na capital do país antes de partir para o exterior. Além disso, a companhia aérea possui voos diários para Miami e Orlando, nos Estados Unidos.

O Aeroporto de Brasília é o terceiro terminal aéreo mais movimentado do Brasil. O terminal brasiliense também possui o maior movimento internacional fora do eixo Rio-São Paulo. O aeroporto possui atualmente voos para 35 destinos nacionais e sete para fora do Brasil. Com este voo para Cancún, Brasília conquista seu oitavo destino para o exterior. Os passageiros podem voar de Brasília para Lisboa, em Portugal, Cidade do Panamá, no Panamá, Buenos Aires, na Argentina, Lima no Peru, Santiago no Chile e Miami e Orlando nos Estados Unidos.

