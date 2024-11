Aeroporto de Caldas Novas espera cinco vezes mais turistas no feriado da Proclamação da República Cerca de 2.100 passageiros devem embarcar e desembarcar nos 9 voos previstos entre os dias 14 e 17 de novembro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/11/2024 - 18h59 (Atualizado em 05/11/2024 - 18h59 ) twitter

Estimativa é cinco vezes maior em comparação com o mesmo recorte de tempo em 2023 Foto: Divulgação

O Aeroporto de Caldas Novas espera receber incremento significativo no fluxo de passageiros no próximo feriado da Proclamação da República. Isso porque, somente entre os dias 14 e 17 de novembro, aproximadamente 2.100 viajantes devem embarcar e desembarcar em 9 voos no empreendimento. A estimativa é cinco vezes maior em comparação com o movimento registrado no mesmo recorte de tempo em 2023, quando 411 clientes foram atendidos pelo Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães.

Durante o período, além dos cinco voos regulares das companhias aéreas Azul e Gol a partir de São Paulo e Belo Horizonte (Confins), a previsão é de que ambas as companhias disponibilizem quatro frequências adicionais com saídas do aeroporto de Congonhas (SP) – aumentando a oferta em aproximadamente 1.440 assentos.

Além dos turistas, a expectativa é de que o Aeroporto de Caldas Novas também receba centenas de viajantes que irão participar da próxima edição do Caldas Country Festival, que será realizado nos dias 15 e 16 de novembro, com a participação de artistas como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Nattan e Jiraya Uai.

De acordo com Sylla Gomes, gerente do Aeroporto de Caldas Novas, o aumento no número de passageiros durante o período do feriado reforça a vocação do empreendimento na promoção do turismo na região das Águas Quentes.

‌



“A inclusão de novos voos durante o feriado da Proclamação da República indica o potencial turístico existente em Caldas Novas e em toda a região das Águas Quentes, inclusive em épocas que fogem do período de alta temporada. É uma grande satisfação receber esses milhares de visitantes com conforto, agilidade e segurança em nosso Aeroporto”, avalia.

