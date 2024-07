Aeroporto de Campo Grande terá mais voos e novas rotas

‌



Mudança inclui também voos regulares para Belo Horizonte e temporários para Porto Seguro, Florianópolis e Rio de Janeiro Divulgação Aena Brasil

Companhias áreas que operam no Aeroporto de Campo Grande vão ofertar novos voos e ampliar a frequência de algumas rotas, nos próximos quatro meses. A mudança tem como objetivo fortalecer a conexão da capital sul-mato-grossense com outras cidades do país.

Uma das novidades teve início na última terça-feira, 9 de julho, com um voo direto para Porto Seguro, na Bahia, ofertado pela companhia aérea Azul. Já no dia 13, a companhia terá um voo direto para Florianópolis, em Santa Catarina. A Azul também anunciou uma rota direta de Campo Grande para Belo Horizonte, chegando no Aeroporto de Confins. Serão três voos regulares por semana a partir de setembro.

Campo Grande também verá o relançamento dos voos diretos para o Rio de Janeiro, com três frequências semanais ligando a capital do Mato Grosso do Sul ao Aeroporto Internacional do Galeão. A rota, programada para operar pela Gol no período de setembro a outubro, é uma adição estratégica que promete fortalecer a integração com o Rio de Janeiro, um dos principais destinos turísticos e econômicos do país.

Além disso, a Gol aumentará a frequência de seus voos entre Campo Grande e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, de 16 para 22 voos semanais. Com início em julho, a mudança promete facilitar ainda mais a conexão entre o Mato Grosso do Sul e o principal aeroporto do país.

Outra companhia aérea que incrementará suas operações é a Latam. A frequência dos voos entre Campo Grande e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, será ampliada de 7 para 10 voos semanais. O incremento, que deve ocorrer a partir de agosto, é uma resposta à crescente demanda e visa atender melhor os passageiros que viajam a negócios ou a lazer entre essas duas importantes cidades.

O diretor do Aeroporto de Campo Grande, Usiel Vieira, explica que o aeródromo é a principal porta de entrada para quem viaja a turismo ou a negócios no Mato Grosso do Sul, e essa alta temporada tem apresentado boas expectativas. “As mudanças gerarão crescimento socioeconômico para a nossa região e novas conexões para destinos nacionais e internacionais”, afirma ele.

Usiel reforça que o crescimento das rotas vem junto com algumas melhorias implementadas no aeroporto, como espaço kids, onde as crianças podem brincar enquanto aguardam seus voos, e o projeto “embarque na leitura”, que oferece livros, revistas e gibis aos passageiros que esperam para embarcar. “Serviços como esses tem agregado melhor experiência aos nossos clientes, que se refletem nos resultados das pesquisas aplicadas desde dezembro de 2023 mostrando melhora a cada mês”, conclui.

