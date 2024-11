Aeroporto de Congonhas inicia obras de ampliação da sala de embarque e reforma dos banheiros No piso superior, já estão em obras a criação de uma nova área com mais de 3.000 m², proporcionando mais espaço aos passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/10/2024 - 04h32 (Atualizado em 24/10/2024 - 10h25 ) twitter

Sala de embarque remoto, no piso térreo, passará dos atuais 1.400 m² para mais de 3.100 m²

O Aeroporto de Congonhas iniciou as obras de duplicação da sala de embarque remoto, ampliação da sala embarque principal e reforma dos banheiros do terminal de passageiros. O início das obras ocorre no momento em que a gestão da Aena em Congonhas completa 1 ano, celebrado na última quinta-feira (17).

A atual sala de embarque remoto, localizada no piso térreo, passará dos atuais 1,4 mil m² para mais de 3,1 mil m² após a conclusão das obras. A inauguração do espaço ampliado está prevista até março do próximo ano.

A área irá mais do que dobrar de tamanho, mas mantendo a mesma quantidade de portões de embarque, que passarão a ter um espaçamento maior entre eles. Com isso, os passageiros terão mais espaço para circulação e mais assentos enquanto aguardam seu voo.

No piso superior, já estão em andamento as obras para ampliação da sala de embarque principal. Será criada uma nova área de 3 mil m², o que representa um aumento de cerca de 30% em relação ao espaço existente atualmente. A primeira fase de entregas do espaço está prevista para o final de 2024 e início de 2025.

Também já foram iniciadas as obras de reforma dos banheiros do terminal de passageiros, que ficarão mais modernos e agradáveis. As obras serão feitas de forma gradativa para não afetar a disponibilidade aos usuários. Neste momento, está andamento a reforma dos dois primeiros banheiros. A expectativa é que os 12 banheiros estejam revitalizados no primeiro trimestre de 2025.

