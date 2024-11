Aeroporto de Congonhas recebe prêmio internacional de sustentabilidade por gestão de resíduos Premiação do “Green Airport Recognition” foi realizada no México pelo Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/11/2024 - 17h56 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h56 ) twitter

Com o projeto, Congonhas tem aumento de três a quatro vezes na quantidade de materiais reciclados

O Aeroporto de Congonhas, administrado pela Aena, a maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, foi premiado com o “Green Airport Recognition” durante o evento anual do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), realizado em Guadalajara, no México. A premiação visa promover as melhores práticas ambientais para reduzir o impacto da aviação e reconhecer aeroportos com realizações excepcionais em projetos sustentáveis.

Congonhas se destacou pelo seu programa de gestão de resíduos. O projeto inclui a modernização do centro de gestão, novos fluxos de coleta, aquisição de equipamentos, contratação de mão de obra especializada e capacitação de cessionários e funcionários. Além disso, inclui a revisão de cláusulas contratuais de lojas e restaurantes e a realização de auditorias periódicas para garantir uma segregação de resíduos eficiente e precisa, promovendo uma gestão sustentável alinhada às melhores práticas.

As novas medidas proporcionam uma redução de 20% a 30% no volume de materiais comuns enviados a aterros e um aumento de três a quatro vezes na quantidade de reciclados. Congonhas, que gera cerca de 5,5 toneladas de resíduos diários, redirecionará entre 400 e 600 toneladas por ano para a reciclagem, evitando o envio aos aterros. A iniciativa viabiliza ações socioambientais por meio de parcerias com ONGs e outras entidades.

“O reconhecimento pelo ‘Green Airport Recognition’ é uma conquista que reflete o compromisso do Aeroporto de Congonhas e da Aena com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. Trabalhamos continuamente para implementar práticas que minimizem o impacto da nossa atividade no meio ambiente e promovam benefícios reais para a comunidade. Agradeço a todos os colaboradores e parceiros envolvidos, pois essa conquista é fruto de um esforço conjunto em prol de um planeta melhor”, afirma o diretor-executivo do Aeroporto de Congonhas, Kleber Meira.



Juazeiro do Norte

‌



O Aeroporto de Juazeiro do Norte também recebeu o “Green Airport Recognition” com o modelo de eficiência hídrica desenvolvido por um grupo de colaboradores da Aena Brasil para lidar com os desafios do clima semiárido na região do Cariri cearense. O modelo integra as estações de tratamento de água (ETA) e de esgoto (ETE), permitindo que cada gota seja aproveitada – desde a pluvial, captada por um sistema de calhas nos telhados, até o reuso total nas instalações do aeroporto. O tratamento do esgoto passa a ser feito sem precisar circular pela rede pública. E a água tratada, antes destinada a um sumidouro natural das proximidades, volta para a irrigação, banheiros e caminhão de bombeiros, proporcionando uma redução de custos estimada em 15% do total dos gastos anuais e promovendo economia circular, eficiência hídrica e melhor uso da estrutura do aeroporto.

