Aeroporto de Curaçao bate recordes de passageiros Terminal se consolida no disputado mercado do Caribe depois que passou para administração brasileira

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto de Curaçao: recordes no número de passageiros (Divulgação/ CCR Aeroportos)

O terminal gerenciado pela CCR Aeroportos registrou aumento de 38% no 1º trimestre e firma-se entre os mais procurados na região. Só no primeiro trimestre de 2024, mais de 200 mil visitantes desembarcaram no Curaçao Airport, o que representa um aumento de 38% no número de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado, quando 145 mil turistas desembarcaram na ilha caribenha.

E os turistas brasileiros não ficaram de fora dessa tendência. A Azul Linhas Aéreas adicionou recentemente à sua escala dois voos diretos para Curaçao partindo do BH Airport, também administrado pela CCR Aeroportos. A rota tem duas frequências semanais (quartas e sábados) e a média de ocupação das aeronaves está acima de 70%, o que é considerado um ótimo índice. Por enquanto, esse é o único serviço direto para a ilha caribenha oferecido no Brasil, mas a crescente procura pelo destino deve incentivar o lançamento de novos voos.

“A expectativa é de crescimento contínuo com pico de visitantes na temporada de verão no hemisfério norte. Estamos em contato permanente com companhias aéreas brasileiras para ampliar a oferta de voos para Curaçao. Além disso, estamos fazendo um investimento contínuo na divulgação do destino, incluindo ações promocionais e ativações com foco no aumento de voos e passageiros”, Fabio Russo, CEO da CCR Aeroportos.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.