Aeroporto de Guarulhos completa 40 anos GRU Airport anuncia investimentos de R$ 1,4 bilhão para aprimorar a experiência dos passageiros; em 2024, aeroporto atingiu recorde histórico de 43,6 milhões de passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/01/2025 - 18h31 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto de Guarulhos: 40 anos e investimentos a vista Divulgação GRU Airport

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, celebra 40 anos de operação neste dia 20. Maior e mais movimentado aeroporto do Brasil e um dos principais hubs de transporte aéreo da América Latina, o aeródromo registrou um novo recorde histórico de 43,6 milhões de passageiros transportados em 2024, superando o registro de 2019.

Atendendo à crescente demanda do mercado de aviação comercial, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, investirá R$ 1,4 bilhão em obras de ampliação e modernização de sua infraestrutura. O pacote abrange a revitalização do Terminal 2; a ampliação dos Terminais 2 e 3, com construção de novos píeres - um doméstico, com dez pontes de embarque (fingers) e quatro novas posições remotas de embarque, e outro na área internacional, com 12 pontes de embarque e três posições remotas -, totalizando mais de 70 posições. As áreas operacionais ganharão novos pátios com mais 29 posições para aeronaves, que chegarão a 141.

Além dos aportes relacionados à expansão, serão instalados novos equipamentos de sistema automatizado de controle migratório (e-gate) nos terminais 2 e 3; novos equipamentos de raio-x e de check-in no Terminal 3; ampliação do sistema de bagagens; entre outros.

‌



Avanços de 2024

As obras do Terminal 2 de passageiros foram iniciadas em 2024, com a ampliação da grande sala de embarque no lado oeste, proporcionando mais espaço e conforto aos passageiros. A modernização da área pública prevê a revitalização de pisos, paredes, forros e iluminação, além das melhorias no sistema de som e das reformas de todos os banheiros. Na área externa, estão sendo realizadas melhorias nas vias de embarque e desembarque, com a criação de novas faixas de acesso para veículos e a implantação de uma praça dedicada ao embarque e desembarque de passageiros de transporte por aplicativo, visando maior fluidez e conforto no trânsito.

‌



Em 2024, o Aeroporto de Guarulhos registrou o retorno de rotas internacionais importantes que haviam sido suspensas durante a pandemia, como os voos para Casablanca (Marrocos), operados pela Royal Air Maroc, e para Munique (Alemanha), com a Lufthansa.

Novos destinos foram adicionados no último ano, com a GOL iniciando voos diretos para Aruba e San José (Costa Rica), a Avianca passando a operar voos diretos para Medellín (Colômbia) e a LATAM inaugurando a rota para Macapá (Amapá).

‌



GRU em números

Em média, mais de 120 mil passageiros circulam pelo aeroporto diariamente, embarcando e desembarcando em mais de 820 voos, conectando mais de 100 destinos nacionais e internacionais.

Os destinos domésticos mais procurados a partir de GRU são Recife (PE), seguido por Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Entre os destinos internacionais, os mais escolhidos são Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).

O aeroporto possui o principal terminal logístico do país, em termos de volume aéreo movimentado, com mais de 50% do market share. Em 2023, o Terminal de Cargas movimentou 356 mil toneladas. Ao todo, são 40 companhias aéreas atuantes, 15 delas com operações de cargueiros.

Ainda, o Aeroporto Internacional de São Paulo possui 24 salas VIP e serviços de Meet & Assist. O acompanhamento individual ocorre desde o embarque ou desembarque do avião, seja de voo nacional ou internacional, até o transporte terrestre ou, se em trânsito, até o portão de embarque, com assistência de bagagem, orientação para segurança e controle de passaportes.

Dentro dos terminais de passageiros, os viajantes têm à disposição duas opções de hotéis da rede Fast Sleep: um localizado na área pública do Terminal 2 e outro, o Hotel TRYP, dentro da área de embarque internacional do Terminal 3. Além disso, o aeroporto oferece mais de 300 opções de comércio, incluindo alimentação e serviços.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.