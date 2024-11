Aeroporto de João Pessoa recebe os Jogos da Juventude 2024 Aena organiza operação especial para atender ao aumento de 20% no fluxo aéreo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/11/2024 - 18h15 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h23 ) twitter

Área exclusiva para credenciamento e transporte agiliza chegada dos participantes Foto: Divulgação

O Aeroporto de João Pessoa, administrado pela Aena, receberá desta quarta-feira (13) até o dia 28 de novembro, os Jogos da Juventude 2024. O aeródromo montou uma operação especial para atender ao público atraído pela competição, sem alterar a rotina do aeródromo para os passageiros regulares.

Realizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), os Jogos reunirão 4,5 mil atletas de 15 a 17 anos, vindos de todos os cantos do Brasil. Durante o evento, estão previstos 146 voos extras, representando um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, 80% das movimentações estão diretamente ligadas ao torneio.

Para responder à demanda, foi criada uma área de desembarque dedicada aos atletas e suas equipes. Ainda no aeroporto, eles poderão realizar seu credenciamento e terão transporte para alojamentos e locais de competição. O espaço contará com áreas de espera e suporte logístico para garantir uma experiência ágil e eficiente. “Estamos prontos para receber todos os participantes e contribuir para o sucesso dos Jogos da Juventude, reafirmando o papel estratégico que desempenhamos na cidade e na região”, afirmou Jorge Odir Franco, diretor do aeródromo paraibano.

