Aeroporto de Juazeiro do Norte recebe prêmio internacional de sustentabilidade Premiação do "Green Airport Recognition" foi realizada pelo Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe Luiz Fara Monteiro 13/11/2024 - 17h29

Modelo vencedor integra tratamento de água e esgoto para otimizar o uso dos recursos hídricos Foto: Divulgação

O Aeroporto de Juazeiro do Norte, administrado pela Aena, foi premiado com o “Green Airport Recognition” durante o evento anual do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), realizado em Guadalajara, no México. A premiação visa promover as melhores práticas ambientais para reduzir o impacto da aviação e reconhecer aeroportos com realizações excepcionais em projetos sustentáveis. Além do aeródromo cearense, Congonhas também recebeu honraria.

O projeto vencedor em Juazeiro do Norte foi desenvolvido por um grupo de colaboradores da Aena Brasil que buscava soluções para enfrentar os desafios do clima semiárido. A ideia, que já tinha vencido um prêmio de inovação concedido na Espanha, o Innova, consiste no reaproveitamento inteligente da água integrando as estações de tratamento de água (ETA) e de esgoto (ETE) para permitir que cada gota seja aproveitada – desde a água pluvial, captada por um sistema de calhas nos telhados, até o reuso total nas instalações do aeroporto. O tratamento do esgoto passa a ser feito internamente, sem precisar circular pela rede pública, e a água tratada, antes destinada a um sumidouro natural das proximidades, volta para a irrigação, banheiros e caminhão de bombeiros, proporcionando uma redução de custos estimada em 15% do total dos gastos anuais.

“Além da eficiência hídrica, o projeto proporciona economia circular e melhor uso da estrutura do aeroporto. O projeto piloto em Juazeiro do Norte nos traz conhecimentos e know-how para aplicar este mesmo sistema em outros aeroportos da rede", explica Maurício Martin de Moura, gerente de Qualidade e Meio Ambiente, autor do projeto junto com Raphael Maciel Monteiro, da equipe de Manutenção. Também fizeram parte do time Raúl Moya, diretor de Operações e TIC; Lúcio Flávio Fonseca, atualmente diretor do Aeroporto de Uberlândia, e Diógenes Barbosa Araújo, coordenador coorporativo de Meio Ambiente. A iniciativa teve ainda apoio de Tiago Vieira dos Santos, da Manutenção, e Cristina Iwasita, de Infraestrutura.

Congonhas

‌



O Aeroporto de Congonhas também se destacou no evento do México, pelo seu programa de gestão de resíduos, que vai permitir o redirecionamento de 400 a 600 toneladas por ano para a reciclagem, evitando o envio aos aterros e viabilizando ações socioambientais por meio de parcerias com ONGs e outras entidades. O programa contempla a modernização e criação de novos fluxos de coleta, capacitação de equipes e repactuação com lojistas para garantir uma segregação de resíduos eficiente e precisa.

