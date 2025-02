Aeroporto de Salvador prevê um crescimento de 16% no número de passageiros internacionais durante o Carnaval de 2025 Confira sete dicas para aproveitar o período sem preocupações Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/02/2025 - 16h14 (Atualizado em 21/02/2025 - 16h14 ) twitter

Aeroporto de Salvador prevê um crescimento de 16% no número de passageiros internacionais para o Carnaval Divulgação Engenharia de Comunicação

O Carnaval de 2025 no Brasil promete ser um dos maiores da história, com cidades em todo o país se preparando para receber um número recorde de turistas e foliões. O Rio de Janeiro, por exemplo, espera atrair cerca de 6 milhões de pessoas durante o período, consolidando-se como um dos principais destinos da festa.

No Nordeste, o Rio Grande do Norte projeta um aumento de 45% no fluxo de turistas internacionais em comparação ao Carnaval de 2024, segundo dados da Booking. Já em Salvador, o aeroporto da cidade prevê um crescimento de 16% no número de passageiros internacionais, graças à expansão das operações aéreas e ao aumento da demanda por destinos brasileiros.

Em São Paulo, o Carnaval de rua bateu recorde com 767 blocos inscritos, totalizando 860 desfiles durante o período festivo. No Espírito Santo, o desfile das escolas de samba de Vitória movimenta mais de R$ 40 milhões e gera cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos, reforçando o impacto econômico da festa.

‌



Para curtir a folia sem imprevistos, é essencial se planejar. Confira algumas dicas para aproveitar o Carnaval sem preocupações:

Trânsito e deslocamento: O aumento no fluxo de veículos, principalmente em rodovias que levam a cidades turísticas e litorâneas, exige atenção. Verifique as condições do seu veículo, planeje rotas alternativas e evite horários de pico.

O aumento no fluxo de veículos, principalmente em rodovias que levam a cidades turísticas e litorâneas, exige atenção. Verifique as condições do seu veículo, planeje rotas alternativas e evite horários de pico. Segurança pessoal: Em meio à multidão, mantenha seus pertences seguros. Opte por bolsas práticas e à prova de furto, e evite levar documentos ou objetos de valor desnecessários.

Em meio à multidão, mantenha seus pertences seguros. Opte por bolsas práticas e à prova de furto, e evite levar documentos ou objetos de valor desnecessários. Clima imprevisível: O Carnaval acontece em pleno verão, mas o clima pode surpreender. Leve roupas leves, calçados confortáveis e um guarda-chuva compacto para garantir conforto em qualquer situação.

O Carnaval acontece em pleno verão, mas o clima pode surpreender. Leve roupas leves, calçados confortáveis e um guarda-chuva compacto para garantir conforto em qualquer situação. Seguro viagem: A contratação de um seguro viagem é fundamental para evitar transtornos com despesas médicas inesperadas ou perda de bagagem. Segundo a Real Seguro Viagem, as vendas de seguros para o Carnaval de 2025 já atingiram 89% do total de fevereiro de 2024, com expectativa de crescimento de 20 a 30% em relação ao ano anterior. “O crescimento da demanda por seguros de viagem para o Carnaval de 2025 foi impulsionado pelo aumento do fluxo de turistas, tanto nacionais quanto internacionais, e pela maior conscientização sobre a importância do seguro. Muitos viajantes passaram a considerar o seguro como um item essencial para evitar imprevistos. Além disso, a alta nos casos de extravio de bagagem e o aumento nos custos médicos reforçam a necessidade de proteção durante a viagem”, explica Emilly Chagas, Líder de Marketing da Real Seguro Viagem.

A contratação de um seguro viagem é fundamental para evitar transtornos com despesas médicas inesperadas ou perda de bagagem. Segundo a Real Seguro Viagem, as vendas de seguros para o Carnaval de 2025 já atingiram 89% do total de fevereiro de 2024, com expectativa de crescimento de 20 a 30% em relação ao ano anterior. “O crescimento da demanda por seguros de viagem para o Carnaval de 2025 foi impulsionado pelo aumento do fluxo de turistas, tanto nacionais quanto internacionais, e pela maior conscientização sobre a importância do seguro. Muitos viajantes passaram a considerar o seguro como um item essencial para evitar imprevistos. Além disso, a alta nos casos de extravio de bagagem e o aumento nos custos médicos reforçam a necessidade de proteção durante a viagem”, explica Emilly Chagas, Líder de Marketing da Real Seguro Viagem. Bagagem identificada: Um levantamento do Odds Scanner, utilizando dados do site LuggageLosers e relatórios da SITA, destacou que a América Latina tem a probabilidade de perder 1 em cada 196 malas. Com aeroportos mais movimentados, o risco de extravio de malas aumenta. Identifique suas bagagens de forma clara e considere o uso de dispositivos como AirTags para rastreá-las em tempo real.

Um levantamento do Odds Scanner, utilizando dados do site LuggageLosers e relatórios da SITA, destacou que a América Latina tem a probabilidade de perder 1 em cada 196 malas. Com aeroportos mais movimentados, o risco de extravio de malas aumenta. Identifique suas bagagens de forma clara e considere o uso de dispositivos como AirTags para rastreá-las em tempo real. Documentos em ordem: Verifique com antecedência a validade de seus documentos, especialmente em viagens internacionais. Faça cópias digitais e físicas de passaportes, RG e comprovantes de reservas para facilitar a recuperação em caso de perda.

Verifique com antecedência a validade de seus documentos, especialmente em viagens internacionais. Faça cópias digitais e físicas de passaportes, RG e comprovantes de reservas para facilitar a recuperação em caso de perda. Hidratação e saúde: A folia exige energia e disposição. Mantenha-se hidratado, alimente-se de forma leve e descanse entre os dias de festa para aproveitar ao máximo a experiência.

Impacto econômico e turístico

O Carnaval não é apenas uma festa, mas também um importante motor econômico. Em 2025, a expectativa é que o evento movimente milhões de reais e gere milhares de empregos em todo o país. Além disso, o aumento na procura por pacotes de viagem, como os 21% registrados para o Rio de Janeiro, reforça o potencial do Brasil como destino turístico global.

‌



“Durante o Carnaval, os principais imprevistos enfrentados pelos viajantes incluem problemas de saúde decorrentes da exposição ao calor, à aglomeração e intoxicação alimentar, extravio de bagagem, cancelamento de voos e imprevistos com hospedagem. O seguro viagem cobre despesas médicas e hospitalares, garantindo atendimento imediato em caso de necessidade. Além disso, oferece suporte em situações como atrasos e cancelamentos de voos, reembolso por extravio de bagagem e até assistência jurídica em caso de emergências”, reforça Emilly Chagas.

A Real Seguro Viagem também destaca que o perfil predominante dos viajantes que contratam seguro viagem no Carnaval está na faixa etária entre 25 e 45 anos, com destaque para turistas que viajam para grandes destinos da festa, como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. “Há um aumento na contratação por parte de estrangeiros que visitam o Brasil para vivenciar a festa e utilizam o seguro viagem receptivo. As coberturas mais procuradas incluem assistência médica e hospitalar, extravio de bagagem e cobertura para cancelamento de viagem”, conclui Emilly.

‌



Com mais de 1,4 milhão de viajantes assistidos, a Real Seguro Viagem reforça a importância de se planejar para garantir uma experiência segura e memorável. “Siga essas dicas e aproveite o Carnaval 2025 com tranquilidade e alegria!”.

