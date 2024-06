Aeroporto de Sinop inaugura moderno estacionamento de veículos Centro-Oeste Airports (COA), concessionária dos terminais aeroportuários, firmou parceria com a Prime Park para exploração e gerenciamento dos estacionamentos de veículos; em Sinop, estacionamento já está ativo e conta com eletropostos

Aeroporto de Rondonópolis (MT): novo estacionamento default (Divulgação Centro-Oeste Airports)

A Centro-Oeste Airports (COA) celebrou contrato com a Prime Park para administração e exploração dos serviços de estacionamentos de veículos nos aeroportos de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta. A empresa faz gestão de cerca de 10 mil vagas em mais 20 estacionamentos em grandes empreendimentos, como a Arena Pantanal, shoppings e hospitais. Com a novidade, os passageiros terão à disposição 493 vagas, divididas entre os três terminais: 273 em Sinop, 110 em Alta Floresta e 110 em Rondonópolis.

Em Sinop, o estacionamento já está ativo para todos os usuários e conta, inclusive, com três vagas exclusivas com eletropostos. Em Rondonópolis e Alta Floresta, que também oferecerão carregamento para carros elétricos, as obras de adequação se iniciam nas próximas semanas.

A operação dos novos estacionamentos faz parte dos projetos de ampliação e modernização dos empreendimentos, aumentando a oferta de vagas e elevando a qualidade dos serviços prestados. “Nossa expectativa nessa parceria com a COA é elevar ainda mais o nível de excelência nos aeroportos, com o que há de mais moderno em termos de equipamentos de automação de estacionamentos, o que, certamente, vai contribuir para maior satisfação dos clientes”, explica Omar Hammoud, Proprietário da Prime Park.

“Apresentamos mais esta novidade, muito importante para a COA, e sobretudo para os passageiros e usuários dos aeroportos. Com este projeto estamos levando inovação, expertise para a prestação deste serviço tão demandado e ainda mais segurança. Os novos terminais de passageiros oferecem mais conforto, qualidade e conveniência, e os estacionamentos chegam para complementar esse leque de novos serviços”, explica Gabriel Magalhães de Carvalho, Coordenador Comercial e Financeiro da COA.

Os estacionamentos funcionarão 24h por dia e contarão com diversas tecnologias implantadas, como sistema informatizado para pagamento, Caixa Eletrônico, câmeras OCR – para leitura de placas e pagamentos com aplicativos –, além de câmeras de segurança espalhadas pelos complexos. “Os três estacionamentos foram projetados para suprir a expectativa dos passageiros e contarão com o que se tem de mais inovador no mercado. Além disso, temos instaladas estações de recarga de veículos elétricos e híbridos plug-in, uma facilidade muito interessante que vai ao encontro da busca pela sustentabilidade e da política interna de ESG da concessionária”, finaliza Carvalho.

Carregamento para veículos elétricos

Para utilizar os eletropostos no Aeroporto de Sinop, os usuários devem baixar o aplicativo da Energize-C, disponível para Android e iOS, iniciar a recarga do veículo e concluir o processo, inclusive de pagamento, pelo app.

Sobre a Centro-Oeste Airports (COA)

A Centro-Oeste Airports (COA) administra quatro aeroportos em Mato Grosso: Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon, Aeroporto de Sinop – Presidente João Batista Figueiredo, Aeroporto de Rondonópolis – Maestro Marinho Franco e Aeroporto de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias. A concessionária é formada pelo grupo Socicam, empresa com 52 anos de atuação, líder em infraestrutura de mobilidade no Brasil, especialista na criação de soluções para gestão de aeroportos, portos, terminais urbanos e rodoviários, e a Sinart, empresa fundada há mais de 40 anos, com larga experiência na gestão de aeroportos, terminais rodoviários, estacionamentos públicos e privados, empreendimentos de hotelaria, entre outros operações.









