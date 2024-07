Aeroporto de Viracopos reduz emissões de ar condicionado em solo de aeronaves A adoção do novo fluido Opteon™ XP20 para climatização reduziu as emissões diretas de gases de efeito estufa em 29%

Aeroporto de Viracopos: redução das emissões diretas de gases de efeito estufa em 29% Aeroporto de Viracopos / Divulgação

A empresa química global The Chemours Company, com posições de liderança no mercado em Tecnologias de Titânio, Soluções Térmicas & Especializadas e Materiais de Desempenho Avançado, foi escolhida pelo Aeroporto internacional de Campinas, administrado pelo grupo Aeroportos Brasil Viracopos, em parceria com a Gas Eco, para realizar o retrofit do fluido R-407C para o Opteon™ XP20 (R-449C), visando a redução da emissão de gases de efeito estufa em suas operações.

Parque de climatização nos aeroportos do Brasil

No Brasil, grande parte do parque de sistemas de climatização instalado ainda utiliza os fluidos refrigerantes R-22, R-407C e R-134a. Tratando-se de um hidroclorofluorcarbono (HCFC), o R-22 tem potencial de degradação da camada de ozônio, com prazo para que a sua utilização seja totalmente proibida, de acordo com o Protocolo de Montreal. Já o R-134a e o R-407C são hidrofluorcarbonos (HFCs) com alto GWP (Global Warming Potential) e estão sob regulamentação da Emenda de Kigali.

O avanço das agendas ambientais tanto no Brasil como no mundo, junto às práticas ESG, agregaram a necessidade de se garantir uma operação sustentável a longo prazo para os sistemas de climatização nos equipamentos do aeroporto de Viracopos. Para isso, o apoio da Gas Eco Sustentabilidade, empresa brasileira com mais de 20 anos atuando na descarbonização de empresas, e da Chemours foi essencial.

Mudança com foco na sustentabilidade ambiental

Para reduzir suas emissões, o aeroporto de Viracopos escolheu o Opteon™ XP20, da Chemours, que é um fluido refrigerante de última geração, à base de hidrofluorolefina (HFO), que não degrada a camada de ozônio, com baixo GWP, para substituir o R-407C nas unidades estacionárias de pré-climatização das aeronaves (PCA), responsáveis pela geração de fluxo de ar refrigerado para dentro das aeronaves comerciais, garantindo um ambiente confortável para passageiros e comissários de bordo durante o voo, assim como na rotina de manutenção e inspeção dos aviões. Além disso, o novo fluido mantém a segurança às operações do aeroporto, pois não é inflamável, possuindo a classificação ASHRAE A1.

Além do foco ambiental e de segurança, a praticidade foi determinante para a escolha do Opteon™ XP20, já que o novo fluido é compatível com os mesmos compressores, condensadores, evaporadores e válvulas de expansão que já estavam em operação com o R-407C, assim como com o mesmo óleo lubrificante sintético polioléster (POE), fazendo com que mínimas alterações fossem realizadas. Assim, a mudança do fluido foi simples do ponto de vista de manutenção.

Procedimento e Resultados

Fabricado pela Jirong Air Condtioning Co,, o equipamento possui compressores scroll Danfoss e controladores Siemens, que atendem à capacidade de resfriamento de 150 kW e fluxo de ar 5.100 m³/h. O procedimento foi realizado em uma tarde, garantindo que a unidade ficasse imobilizada por um curto período, tornando o equipamento capaz de aspirar ar ambiente externo com temperaturas próximas de 37°C, resfriando-o a temperaturas próximas de 1°C, para insuflamento na aeronave, mantendo-se essa condição linear por longo período.

Com o retrofit, foi possível reduzir as emissões diretas de gases de efeito estufa em 29%, além de que foi possível recolher 100% do fluido R-407C, garantindo a sua correta destinação final, por meio do processo de regeneração. O recolhimento e a destinação final corretos do R-407C ao longo de 2023 evitou as emissões de 1.014 toneladas de CO2 equivalentes para a atmosfera, o que equivale ao plantio e cultivo por 20 anos de 5.816 árvores.

