Aeroporto Internacional Afonso Pena inaugura voo para Assunção, no Paraguai Voo inaugural ocorreu na última terça-feira, dia 3 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/12/2024 - 12h10 (Atualizado em 04/12/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Voo inaugural do Aeroporto Internacional Afonso Pena para Assunção, no Paraguai? Divulgação CCR Aeroportos

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, inaugurou nesta terça-feira (3) uma nova rota internacional inédita, conectando a capital paranaense diretamente à cidade de Assunção, no Paraguai. Operada pela Azul Linhas Aéreas, o percurso contará com duas frequências semanais, às terças e sábados. Com a novidade, o terminal passa a oferecer cinco conexões internacionais diretas: Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Montevidéu (Uruguai), Lima (Peru) e, agora, Assunção (Paraguai).

A cerimônia de inauguração do voo foi marcada por uma celebração no mirante do Aeroporto Internacional Afonso Pena, com a presença de representantes da Azul, autoridades do Governo do Estado e da Secretaria de Turismo do Paraná e representantes da CCR Aeroportos, empresa que administra o terminal. O novo trajeto reforça o compromisso da CCR com a ampliação de sua malha aérea internacional, promovendo maior conectividade entre Curitiba e os principais destinos da América do Sul.

“É um voo que promete impulsionar o turismo e os negócios entre Paraná e Paraguai, fortalecendo as conexões entre os dois países”, comenta Graziella Delicato, Gerente Executiva de Negócios Aéreos da CCR Aeroportos, que administra o Aeroporto Internacional Afonso Pena (CWB) e outros três no Paraná.

‌



O trajeto direto para a capital paraguaia é uma oportunidade tanto para brasileiros que desejam explorar a cultura e as atrações de Assunção, quanto para paraguaios que buscam visitar Curitiba e outras cidades da região Sul. Além disso, também oportuniza novos negócios entre as capitais, promovendo uma troca comercial entre os países.

Rota direta para Florianópolis

‌



Durante a cerimônia, outro importante voo nacional foi anunciado, trata-se da rota entre as capitais do Paraná e de Santa Catarina, que também será operada pela companhia aérea Azul. Durante a alta temporada, o aeroporto terá voos diários conectando Curitiba (PR) com a cidade de Florianópolis (SC), de 16 de dezembro de 2024 até 2 de fevereiro de 2025.

“Esta nova rota aumentará ainda mais a conexão dos curitibanos e paranaenses. Além disso, teremos voos diretos para dois destinos muito procurados no Nordeste: Recife (PE) e Maceió (AL)”, afirma César Grandolfo, Gerente de Relações Institucionais da Azul.

‌



Os voos acontecerão diariamente, saindo de Curitiba às 15h30 com chegada em Florianópolis às 16h30. Já o retorno será às 17h, com pouso na capital paranaense às 18h05. A rota será operada por aeronaves ATR, com capacidade para 70 Clientes.

Sobre a CCR Aeroportos

A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR que opera 20 aeroportos em quatro países. No Brasil, administra 17 aeroportos: Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu (PR); BH Airport e Pampulha (MG); Goiânia (GO); São Luís e Imperatriz (MA); Navegantes e Joinville (SC); Teresina (PI); Palmas (TO); Petrolina (PE); Pelotas, Uruguaiana e Bagé (RS). No exterior, a empresa opera os aeroportos Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 43 milhões de passageiros por ano.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.