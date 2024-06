Aeroporto Internacional de Hamad celebra uma década de excelência

Alto contraste

Hamad International: uma década de excelência (Divulgação Hamad International Airport)

O Aeroporto Internacional de Hamad (DOH) celebra seu décimo aniversário conectando passageiros a novas experiências e memórias, via Doha. Ao longo desses dez anos de operações, triunfou como o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’ três vezes no prêmio World Airport Awards da SKYTRAX, além de ter sido classificado como o aeroporto com a segunda melhor conectividade aérea no Oriente Médio no Ranking de Conectividade Aérea 2023 do Conselho Internacional de Aeroportos. Esses reconhecimentos destacam o compromisso do espaço com a inovação e melhoria contínua, sua abordagem centrada no cliente e o foco no gerenciamento operacional eficaz, que oferece aos passageiros uma experiência de viagem confiável e sem interrupções.

De maio de 2014 a maio de 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad recebeu um total de 325,1 milhões de passageiros em suas instalações; registrou 2,1 milhões de movimentos de aeronaves; transportou 20,5 milhões de toneladas de carga; e processou 258 milhões de bagagens. Atualmente, o hub da Qatar Airways atende mais de 45 parceiros aéreos — incluindo 14 companhias aéreas tradicionais. A capacidade do aeroporto cresceu para 58 milhões de passageiros por ano após a Fase A da expansão em 2022 e atualmente atende mais de 200 destinos, incluindo de carga e voos fretados, além de destinos de passageiros.

Alinhado à criação de uma experiência de aeroporto personalizada, o Aeroporto Internacional de Hamad abriga mais de 40 exposições de arte permanentes de artistas locais, regionais e internacionais e oferece mais de 200 estabelecimentos de varejo e restaurantes.

O diretor executivo do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, que faz parte da jornada de crescimento do aeroporto desde 2014, afirma: “O crescimento e a posição global do Aeroporto Internacional de Hamad, desde o início de suas operações, são um exemplo claro de como investir em nossas pessoas e instalações, adotar soluções inovadoras e promover a colaboração da indústria levam à excelência. Superamos múltiplos desafios e estabelecemos padrões da indústria que nos ajudaram a conquistar o título de Melhor Aeroporto do Mundo. À medida que a indústria evoluir, também evoluirão nossas operações e experiências de varejo e hospitalidade. Continuaremos capacitando nossas pessoas e nutrindo relacionamentos com parceiros pelos próximos 10 anos e além”.

Como marco do décimo aniversário, a equipe do Aeroporto Internacional de Hamad e os passageiros celebraram juntos com uma série de ativações que incluíram performances culturais e sessões de música ao vivo para comemorar a ocasião especial.

Investindo em pessoas

As pessoas do Aeroporto Internacional de Hamad são o pilar do sucesso brilhante do aeroporto ao longo da última década. A instalação priorizou iniciativas de treinamento e desenvolvimento para nutrir sua mão de obra qualificada, utilizando big data e análises para apoiar o desenvolvimento de talentos. Além disso, a implementação dos mais altos padrões de serviço e segurança no local de trabalho resultou na obtenção do Certificado do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional ISO 45001 da BSI.

Com uma equipe composta por funcionários de mais de 70 nacionalidades, o Aeroporto Internacional de Hamad está constantemente introduzindo novas iniciativas para aproveitar ideias inovadoras e aprimorar ainda mais suas operações, a experiência do cliente e criar um ambiente de trabalho positivo em linha com seu valor central “One Team” (“Um Time”)

Crescimento exponencial

O Aeroporto Internacional de Hamad passou por uma transformação notável com a expansão significativa de sua infraestrutura em novembro de 2022, quando o terminal do aeroporto aumentou em 125 mil m². Os projetos dentro da Fase A da expansão visavam aprimorar e criar uma experiência memorável para passageiros e atender à crescente demanda comercial e operacional. Nove projetos foram lançados, incluindo um jardim tropical indoor ORCHARD, parte do Concourse Central com um novo salão de transferência; Instalação de Bagagem de Transferência Remota (RTBF); e novos lounges - incluindo o Al Mourjan Garden Lounge, lar do único Lounge Louis Vuitton em um aeroporto.

Para fornecer experiências inclusivas para todos os viajantes, o Aeroporto Internacional de Hamad também elevou seus serviços e instalações para atender viajantes com mobilidade reduzida e necessidades especiais. O aeroporto oferece serviços de transporte para ajudar os passageiros a se deslocarem de um lugar para outro, uma sala sensorial especial (Muzn Lounge) e uma Área de Alívio Animal reformada para passageiros que viajam com animais de serviço ou animais de apoio emocional. Graças a treinamentos especiais, a equipe de atendimento ao cliente no Aeroporto Internacional de Hamad está equipada para apoiar os passageiros ao longo de sua jornada no aeroporto.

Além disso, para facilitar a experiência de deslocamento no aeroporto, foram introduzidas múltiplas soluções de orientação, distribuídas em pontos de contato importantes ao longo do terminal. Com mais de 65 códigos QR e 40 dispositivos digitais com informações e direções, os viajantes podem chegar até o portão, loja ou restaurante desejados com facilidade.

Passageiro em primeiro lugar

O Aeroporto Internacional de Hamad se orgulha de oferecer uma experiência de viagem sem problemas para os passageiros. Seja na chegada ou na partida, o aeroporto está preparado para atender a todas as necessidades e preferências que possam surgir.

Para passageiros que buscam relaxar e descansar, por exemplo, o Hotel Oryx Airport, localizado dentro do aeroporto, oferece 100 quartos para utilização entre voos ou para estadias de curto prazo. Parte do hotel é o premiado Vitality Wellbeing and Fitness Centre, que apresenta uma academia moderna, uma icônica piscina de 25 metros, serviços de spa, um simulador de golfe e quadra de squash. Os viajantes também têm uma seleção de 19 lounges para escolher.

O ‘Melhor Aeroporto para Compras do Mundo’ pela segunda vez, de acordo com o SKYTRAX World Airport Awards, também introduziu vários “primeiros” da indústria em seu portfólio de oferta de varejo e F&B, incluindo o primeiro refúgio de beleza de luxo - Dior Spa, a única loja de Thom Browne, um café Oreo e Harrods Tea Room. Além de várias ofertas duty-free, o aeroporto também oferece boutiques da Gucci, Burberry, Tiffany e Bvlgari, entre outros.

Gestão ambiental

O Aeroporto Internacional de Hamad está totalmente comprometido com a sustentabilidade ambiental, implementando iniciativas para minimizar sua pegada ecológica. O aeroporto está constantemente investindo em soluções inovadoras que melhorem seu desempenho ambiental, incluindo colaborar com a indústria em esforços globais líderes para controlar as emissões de CO2 e combater as mudanças climáticas, atendendo e superando as melhores práticas da indústria para qualidade do ar, prevenção da poluição e cumprimento das obrigações de conformidade.

Entre 2022 e 2023, por meio de seu sistema aprimorado de gerenciamento de resíduos, aproximadamente 40% dos resíduos gerados pelas operações do aeroporto foram reutilizados ou reciclados. A planta de tratamento de águas residuais dedicada do Aeroporto Internacional de Hamad trata 100% do esgoto e está trabalhando para manter o uso de efluentes de esgoto tratados para irrigação paisagística - resultando em zero uso de água potável para irrigação e zero descarga de águas residuais no mar.

O aeroporto também implementou diversas iniciativas e controles ambientais para reduzir ainda mais o consumo de energia, como otimização de sistemas de refrigeração, medição inteligente e iluminação LED. Esses esforços levaram o aeroporto a alcançar a certificação ACI ACA Nível 3 de Acreditação de Carbono de Aeroportos e a certificação de Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14001.

À medida que o Aeroporto Internacional de Hamad continua sua jornada de crescimento e inovação, permanece firme em seu compromisso de aprimorar a experiência de viagem enquanto mantém os mais altos padrões de segurança, eficiência e sustentabilidade. Olhando para o futuro, o aeroporto está preparado para expandir ainda mais sua rede e destinos. Com a Fase B de sua expansão atualmente em andamento, o espaço está pronto para introduzir ainda mais atrações dentro do terminal. Assim, ao longo de sua jornada, o Aeroporto Internacional de Hamad se estabelece a cada dia mais como um destino por si só dentro do Catar, oferecendo experiências únicas e excepcionais aos viajantes mais exigentes.

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.









